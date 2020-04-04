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口罩外交正確嗎？台灣口罩國家隊員工吐心聲 網淚推：辛苦了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名「口罩國家隊」員工說出了自己對口罩外交的心得。本報系資料照／記者魯永明攝影（僅示意圖，非內文中人事物）
一名「口罩國家隊」員工說出了自己對口罩外交的心得。本報系資料照／記者魯永明攝影（僅示意圖，非內文中人事物）

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，蔡英文總統日前宣布捐贈歐美國家和友邦一千萬片口罩，引起國際間的關注，也讓國內掀起不少正反聲音，一名身為「口罩國家隊」的員工在Dcard分享了自己的心得「這捐贈的數量還不到一天的產量，不至於影響市場口罩的供應情況，利用這個機會打開外交大門，尋求國際社會地位上的突破口也是個好方法」、「大不了我就多加班」，他也說看到口罩上印的「Made inTaiwan和TW是我們的驕傲」，讓不少網友看了很感動，紛紛加油打氣。

網友在Dcard發文說自己是口罩國家隊的一員，從疫情爆發後奉命支援到現在，每天上班就是坐在椅子上不停的包口罩，一坐就是六小時，因為坐久了屁股很痛，所以必備墊屁股的毛巾和耳機，因為每台機器都全開、全速前進時的噪音相當大。

他也說，新的機台速度非常快，通常包完一袋，輸送上又有兩疊口罩要處理，認為一切順利的時候機器就會開始出現大大小小問題，看似簡單、單調的工作，自己投入其中才知道真的很辛苦，全台產能每日1300萬片，是大量人力、物力、財力投入，機器24小時不停工的成績，這個產能已經是疫情爆發前全台產量的兩倍以上，並且產量持續上升中「看到口罩上印的Made inTaiwan和TW是我們的驕傲」。

最近政府決定捐1000萬口罩給疫情嚴重國家，他認為反對聲音是怕口罩不夠用還捐，他表示「大家不用反應過度，這捐贈的數量還不到一天的產能，不至於影響市場上口罩的供應情況」，他也開玩笑的說「大不了我就加點班吧」，「而且利用這個機會打開外交大門，尋求國際社會地位上的突破口也是個好方法，有沒有效不知道，但何嘗不試一試呢？」

他也說「現在應該都能順利領到口罩，如果14天9片不夠用，是不是代表你不在家的時候太長了？戴口罩是維持最低的社交行為或是上班課用」，從限制口罩出口、口罩一個片8元、口罩運費自付、捐1千萬口罩等等看下來，不管怎樣都會再被罵，若能少點謾罵爭吵，多點支持鼓勵，相信社會會更好。

他也再次呼籲大家，沒事多待在家，減少自己暴露在高風險的環境中才是防疫的重點，別戴著口罩去人多的地方，這樣給再多片都嫌不夠。如果有領到NG口罩，先說聲抱歉，機器速度很快，檢查上可能有疏漏，在網上看到領到NG口罩抱怨的，心裡都有些難過，但都會盡量將NG品挑出來。

網友看到紛紛替喊辛苦了「加油，不要理會版上吵口罩不夠用的酸民」、「很感人！！！台灣還是很團結的～～希望整天亂該、怎樣都不滿意的人，能學會知足感恩！」、「辛苦了， 真的感謝有你們，國家口罩隊真的很厲害很棒，你們也是台灣的防疫英雄！有口罩國家隊參與生產，能讓我們能安心正常生活許多」、「辛苦了，生為台灣人很幸福」、「辛苦你們了～希望疫情趕快結束 你們才能好好休息」

口罩 新冠肺炎 COVID-19

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