捐口罩對台灣有幫助嗎？ 網友提這關鍵：重點不在外交

總統蔡英文在1日宣布將捐贈1千萬片口罩給美國、歐洲等疫情重災區，這項消息引起國際間的關注，歐美等多國紛紛發聲表達感謝之意，並讚賞台灣是真正的朋友，雖然獲得國際間的支持，但有網友對此卻質疑的說「捐口罩對台灣外交有幫助嗎？」貼文引來其他網友熱烈討論，紛紛表達自己看法。

蔡總統日前發表談話提到基於人道考量，不能對國際疫情袖手旁觀，而且台灣已從過去的口罩進口國，成為世界上第二大口罩生產國，日產量已達到1300萬片，並持續提升中，因此台灣要從國家隊轉打國際盃，將捐贈1千萬片口罩給疫情嚴重的國家。對此網友在PTT寫道「我是支持捐口罩的，畢竟現在歐洲爆成那樣，台灣口罩產線又擴張，剛好能夠拿來做外交，可是想問大家，這個口罩外交效果會好嗎？」

貼文引起網友不同看法，有人支持的說「現在產能夠用，捐別人很好呀」、「真心想幫助別人就不要求什麼回報」、「不考慮外交的話，基於人道立場就沒差了」、「有做至少有幫助，沒做什麼都沒有」、「有試有機會啊，各種友好都是需要付出去建立的」、「推！台灣是海島缺乏資源，現在有能力幫助別人，以後就有立場讓別人優先幫助我們」、「外交承認上是不可能，但哪天怕換台灣有難的時候，就他們政府要救援時，民間也會比較支持」。

不過也有網友不看好，「沒有，一樣不支持台灣入聯」、「歐美超現實」、「支持歸支持，請確保國內的量民眾一天能換一片再來賣」、「這波結束有哪個大國跟台灣建交？真的想太多，以德報怨這種行為我還真沒想到這輩子會看到」。雖然意見不一，但有網友分析表示「撇開外交不提，現在是地球村，現在台灣不可能獨善其身，幫助其他國家防疫才可早日擺脫疫情」、「捐口罩某程度上也是保護我們自己，台灣不可能獨活，別的國家疫情穩定，對台灣也是有好處」。