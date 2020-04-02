台灣捐口罩 歐盟主席推特感謝

台灣將捐贈一千萬片口罩支援疫情嚴重國家的一線醫療人員，受惠國家包括歐美十二國與十五個友邦，歐盟執委會主席范德賴恩於布魯塞爾時間四月一日在推特上發文感謝台灣協助抗疫，這是歐盟罕見由最高官員公開提及台灣。

總統蔡英文昨視察中央流行疫情指揮中心時表示，這是「身為國際的一分子應該要做的」，因為病毒「沒有分國界」。

身為歐盟最高官員的范德賴恩推特說，歐盟感謝台灣捐贈五六○萬個口罩幫助對抗新冠肺炎，真的很感謝這項展現團結的行動，全球性病毒的爆發，需要國際團結合作。文末並表示，台灣的行動證明團結更強大（Stronger Together）。

德國駐台代表王子陶說，台灣一系列明智措施，避免病毒在國內擴散，對此表達崇高敬意。他對捐贈口罩由衷感謝，「這真的是一場及時雨」。我駐德代表謝志偉說，一整天不斷接到朋友、國會議員致謝以及感恩之意，德國各大電視媒體也都報導。

我國駐法代表吳志中同樣接到許多法國友人傳來感謝之意，在法國當今疫情如此嚴峻下，此次台灣政府的行動，讓許多法國友人銘感在心。荷蘭駐台辦事處說，感謝台灣在全世界最艱困的時刻，願意分享珍貴的資源，捐贈口罩給荷蘭，並與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作。

友邦帛琉駐聯合國常任代表歐萊．鄔露彤推文說，帛琉向全球求援時，除了台灣，沒有其他國家回應，感謝台灣，稱讚台灣是患難時的「真朋友」。