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台灣是真正的朋友！捐千萬口罩 世界各國發文感謝

聯合新聞網 / 綜合報導
世界各國發文感謝台灣幫助。圖為歐盟執委會主席范德賴恩推特發文，底下也有許多外國網友感謝台灣。圖擷自Twitter
世界各國發文感謝台灣幫助。圖為歐盟執委會主席范德賴恩推特發文，底下也有許多外國網友感謝台灣。圖擷自Twitter

面對新冠肺炎疫情，台灣超前部署建立口罩國家隊，目前每日產能已達1300萬片，不但能供應國內需求，也有能力捐助國際。有網友在PTT整理台灣宣布將捐口罩到疫情嚴重的國家後，歐洲各國的感謝文。

總統蔡英文昨日宣布將捐助1000萬片口罩給疫情嚴重的地區及友邦，當中有700萬片分配給歐洲地區，獲得歐洲國家的感謝。就有網友在PTT「nCoV2019」版上整理世界各國對台灣的感謝文，當中包括歐盟執委會及美國在台協會。

網友整理的名單中荷蘭、波瀾、斯洛伐克、英國、比利時、歐盟、法國、美國、捷克、澳洲及德國等，包括歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）、歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）都在推特提及台灣，感謝台灣的慷慨相助。、AIT處長酈英傑更是親自到疫情指揮中心，感謝團隊幾個月的辛勤付出，稱台灣是「真正的朋友」。

各國的感謝文在PTT引起網友熱烈討論，網友們回應：「推原po整理！口罩國家隊辛苦了」、「謝謝臺灣在有能力之餘幫助需要幫助的國家」、「推，全球不一起消滅病毒， 就會一直四處流竄」、「幫助其他國家的醫護就是幫助自己，醫護倒下全球經濟只會更慘，台灣無法置身事外」。

口罩 新冠肺炎 COVID-19

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