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捐口罩未必換到邦交國 鄭運鵬：但能讓世界看見台灣

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委鄭運鵬。圖／本報系資料照
民進黨立委鄭運鵬。圖／本報系資料照

蔡英文總統昨宣布，基於人道考量，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，這些口罩不一定能換到一個邦交國，但相信能讓數以億計的外國人知道台灣，且是用非常正面的觀點認識台灣。

鄭運鵬表示，過去台灣在支援國際友邦，常常會遇到我方願意給錢，對方還不敢收的困境；這一次因為新冠肺炎，台灣生產的醫療外科級口罩，成本不高，卻成了各國急需用來防疫的必要物資。

鄭運鵬說，這些口罩未必能換到一個邦交國，但能讓數以億計的外國人以正面觀點認識台灣，也讓各種國際組織上，為台灣發聲的友邦講話會更有力量。鄭說，這種特殊事件，不是每年都會有，建議政府可以考慮加開專門用來援助友邦的口罩生產線，長期支援。

近日因觀光局主秘事件，立院防疫工作受關注。鄭運鵬表示，前天有向立法院長游錫堃詢問相關措施；游錫堃表示，會利用連假做院區消毒工作，因為連假長達4天，立院會觀察一下有無其他狀況發生，再來作決定，目前不會停會。

口罩 新冠肺炎 COVID-19

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