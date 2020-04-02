德國自民黨 力挺台灣加入世衛

自民黨聯邦議院議會黨團向聯邦議會遞交了一份提案，要求德國政府致力讓台灣加入世衛組織。 在這份文件中，自民黨FDP呼籲要求台灣衛生代表應參加世衛組織的信息交流會議。並且在2020年世界衛生大會上獲得觀察員地位。今年的世衛大會計劃將在5月舉行。

提案指出，台灣願意給全球提供幫助，也有意願參與國際合作應對疫情蔓延。在中國的影響之下，世衛組織拒絕讓台灣參與防疫。台灣不是WHO會員國，曾經以觀察員身份參與世界衛生大會(WHA)，但是蔡英文當選總統後，兩岸關系惡化，從2017年起便沒有再獲得世界衛生大會邀請函。

這份提案的背景是台灣有效的防疫政策。德國《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）援引約翰·霍普金斯大學的模型計算，由於與中國大陸的緊密聯系，台灣應該是僅次於中國大陸和泰國的第三大疫情爆發國。實際上，新冠病毒在台灣的擴散規模遠遠小於預期。

德國聯邦議會網站上發布的這份提案指出，3月17日台灣確診人數僅有77例，遠遠少於意大利，伊朗，西班牙和韓國。因此台灣的防疫經驗尤其值得國際衛生機構關注。

台灣大學公共衛生學院院長詹長權3月31日在德國之聲電視聯機采訪時說，台灣在這次抗疫之所以反應快速，是因為在SARS期間學習到教訓：「我們學到的是，你從中國聽到任何消息，都要非常謹慎以待。 」他說：「所以去年12月我們還不知道病名是COVID-19的時候，我們就已經決定采取行動，比任何國家或報告都還要早。 」他說，台灣當時堅持派專家到中國當地視察，但是他們卻不被允許看到他們想要看到的東西，因此他們意識到事態嚴重，很可能有人傳人：「因此在世界衛生組織還沒有給出任何旅行建議的時候，我們就首先禁止中國旅客來台。 」

近日香港電台記者在聯機訪問世界衛生組織助理總干事艾爾沃德（Bruce Aylward）時，問到WHO是否考慮讓台灣成為會員一事，對方拒絕回答，甚至「斷線」。影片紀錄全程在網絡上流傳。

《每日鏡報》報道，自民黨衛生官員、傳染病學教授烏爾曼（Andrew Ullmann）表示："只有通過國際合作和相互學習，我們才能挽救生命並防止發生不必要的痛苦。" 他還補充表示，世界只能從台灣的疫情控制經驗中受益。

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