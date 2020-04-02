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總統肯定郝柏村 頒褒揚令「理所當然」

聯合報 / 記者劉宛琳陳熙文／台北報導
郝柏村書房陳列照片唯一一張與前總統李登輝同框，卻是背面 。 記者林俊良／翻攝
郝柏村書房陳列照片唯一一張與前總統李登輝同框，卻是背面 。 記者林俊良／翻攝

行政院前院長郝柏村日前病逝，生前的書房與臥房昨天開放媒體拍攝。郝柏村生前與前總統李登輝的互動備受關注，幫忙整理郝日記的考試委員周玉山透露，郝退休後甚少談到李，主因是對李很失望，認為李表裡不一，更無法認同他要消滅中華民國的心態。

對於民進黨前主席施明德認為蔡英文總統應該頒發褒揚令，蔡總統昨天表示，郝柏村對國家是有貢獻，尤其是在八二三砲戰期間，對國家的貢獻很大，頒褒揚令是理所當然的事情。

郝柏村之子、台北市前市長郝龍斌感謝國家對父親的肯定，但也表明父親希望家屬不必申請任何死後哀榮，因為郝柏村一生為國家、為台灣奉獻，是為所當為，無憾也無愧。

周玉山強調，郝柏村的信仰就是保衛台灣、保衛中華民國，不過，李登輝保衛台灣，卻要消滅中華民國；郝希望中華民國加台灣，但台獨是台灣減中華民國，這個他是不會同意的，「郝柏村一生風格就是愛中國不愛中共 ，愛台灣不愛台獨」。

郝柏村

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