聽新聞
test
0:00 / 0:00
總統肯定郝柏村 頒褒揚令「理所當然」
行政院前院長郝柏村日前病逝，生前的書房與臥房昨天開放媒體拍攝。郝柏村生前與前總統李登輝的互動備受關注，幫忙整理郝日記的考試委員周玉山透露，郝退休後甚少談到李，主因是對李很失望，認為李表裡不一，更無法認同他要消滅中華民國的心態。
對於民進黨前主席施明德認為蔡英文總統應該頒發褒揚令，蔡總統昨天表示，郝柏村對國家是有貢獻，尤其是在八二三砲戰期間，對國家的貢獻很大，頒褒揚令是理所當然的事情。
郝柏村之子、台北市前市長郝龍斌感謝國家對父親的肯定，但也表明父親希望家屬不必申請任何死後哀榮，因為郝柏村一生為國家、為台灣奉獻，是為所當為，無憾也無愧。
周玉山強調，郝柏村的信仰就是保衛台灣、保衛中華民國，不過，李登輝保衛台灣，卻要消滅中華民國；郝希望中華民國加台灣，但台獨是台灣減中華民國，這個他是不會同意的，「郝柏村一生風格就是愛中國不愛中共 ，愛台灣不愛台獨」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言