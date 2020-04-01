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施明德讚郝柏村「真正中華民國派將軍」

聯合報 / 記者陳熙文／台北報導
前民進黨主席施明德昨天稱郝柏村縱反台獨，從不失愛台灣的心，值得蔡總統頒褒揚令。 圖／聯合報系資料照片
前民進黨主席施明德昨天稱郝柏村縱反台獨，從不失愛台灣的心，值得蔡總統頒褒揚令。 圖／聯合報系資料照片

前行政院長郝柏村日前離世，享嵩壽一○一歲。前民進黨主席施明德昨天稱郝是真正的「中華民國派將軍」，縱反台獨，從不失愛台灣的心，值得蔡總統頒褒揚令。總統府發言人丁允恭則表示，會依照相關法令與慣例來辦理。

郝柏村過世，施明德說，郝柏村的內在是中國的記憶體，而他的內在是台灣被殖民的記憶體，注定是天生對立的兩方。他也曾形容兩人是「在威權統治下站在敵對面的兩個人，一個被認為是軍事強人，一個是曾經被囚禁超過廿五年的反抗者」，甚至是加害者與被害者身分，兩人卻能和解。

施明德說，兩人的歷史基因不同，過往的對立無可避免，但他第一次對郝柏村有所改觀，是在前總統蔣經國去世之後，郝宣布三軍戒備，嚴防對岸進犯台灣，並宣示效忠繼任的新總統。他認為，郝柏村反共思路清楚。

施明德表示，二○一四年，他與國家安全會議前秘書長蘇起等七人共同發表「處理兩岸問題五原則」，原本郝柏村也是共同發起人，卻因為施的女兒參加太陽花學運而退出，但兩人相談，有許多共識。

二○一五年，中共為紀念抗戰七十周年舉行九三大閱兵，當時邀請很多藍營政要及國軍退役將領觀禮，郝柏村為此打給許多退將，欲勸退他們，更認為去的人就不要領退休俸。施明德說，他並不感到意外。

對於郝柏村之子、國民黨前副主席郝龍斌表示，「父親一生希望永遠維持台灣和平及安全，這是他終生職志，也是臨走的願望」，施明德說，他與郝柏村偶有通信，郝在信中即表達守護台灣願望，他可為郝龍斌佐證。

施明德讚郝柏村與其他將軍不同，是真正中華民國派將軍，相信也能接受「中華民國台灣」的歷史脈絡結果，明白中華民國與台灣分割不開的命運，「郝愛中華民國，也愛台灣」。

施明德說，郝柏村從一個被灌輸中國記憶體的人，走到要捍衛台灣的和平與安全，與像他這樣敵對的人，達成共識，實屬不易。施也認為，郝柏村有八二三砲戰的戰功、在蔣經國去世後穩住三軍，且自始至終都效忠中華民國，值得總統頒給褒揚令。

郝柏村

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