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郝柏村逝世／戎馬一生 譜出民國史詩

聯合晚報 / 記者周志豪／台北報導
1995年郝柏村與林洋港搭檔參選正副總統。 圖／聯合報系資料照片
1995年郝柏村與林洋港搭檔參選正副總統。 圖／聯合報系資料照片

與李登輝從肝膽相照到決裂 預告台灣政治無休止的對立

郝柏村從參謀總長，國防部長，到行政院長，一路由李登輝總統提拔，李郝兩人關係，從肝膽相照，到後來郝柏村與林洋港搭檔參選正副總統，挑戰李登輝，林郝與李登輝決裂，正是預告了多年後的台灣政治無休止的對立。

1988年1月蔣經國總統逝世，李登輝在鞏固國民黨內地位後，以李煥取代俞國華擔任行政院長，組閣過程中，將郝柏村由參謀總長升任國防部長，以政治職位巧妙地剪除柏村在軍中的影響力。

1990年5月，李登輝當選總統後，再度對政府人事調整，李煥下台，李登輝又以郝柏村出任行政院長，李登輝同時也藉野百合學運外部力量，推動萬年國會改選，李登輝的兩手策略，逐步改變台灣的政治生態與國民黨的權力結構。

李郝體制運作到後來，發生許多矛盾，1991年12月，李登輝有意將總統府參軍長蔣仲苓升任一級上將，當時憲法賦有行政院長副署權，郝柏村不認同這項人事案，不願副署，雙首長制的矛盾浮現。李登輝後來推動國大修憲，刪除行政院長副署權，將總統職位擴權，多少與郝柏村的強勢作風有關。

1993年2月，萬年國會改選後的二屆立委就任前，李登輝以建立行政院向立法院負責為由，請郝柏村辭職，郝柏村在當年1月30日國民大會閉幕時，高呼「中華民國萬歲，消滅台獨」後請辭，行政院長由台灣省主席連戰接任。

郝柏村在1996年與林洋港參選正副總統，當時民進黨主席施明德選後拜訪郝柏村，肯定林郝二人對於民主政治的貢獻，民主政治，參選比當選更重要。

郝柏村

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