郝柏村逝世／浮沉 擁蔣挺李 恩怨情仇

前總統府資政郝柏村辭世，郝柏村前半生在砲火中成長，抗日戰爭、國共內戰，來台後經歷八二三砲戰。郝柏村與兩蔣總統密不可分，郝柏村曾任蔣中正總統侍衛長，蔣經國總統拔擢郝柏村任參謀總長，成就郝柏村軍事生涯高峰。

蔣經國晚年軍事方面對郝倚重，許多重要人事多與郝徵詢，解密美國中情局檔案也提到蔣經國給郝一定人事權，可見蔣對郝信任，美方多所掌握。郝與總政戰部主任王昇交好，當蔣經國決心剷除王昇勢力，郝配合蔣經國，亦可見他對蔣經國忠心。

蔣經國對蔣緯國軍中作風，多不認同，也委由郝柏村約束蔣緯國，希望蔣緯國不要太招搖。

日記誇李值得支持

拉法葉案出庭。 圖／聯合報系資料照片

郝柏村領軍作風強勢，卻被隱藏台獨理念的副總統李登輝欺瞞，蔣經國死後，郝與許多國民黨大老，支持李登輝代理黨主席，幫助李發動權力鬥爭。

蔣經國提名李登輝擔任副總統時，郝在日記誇李學歷好，做事堅持原則，具有宗教虔誠信仰，年富力強，值得支持。蔣經國提名李是對歷史負責的明智決定。

蔣經國死後，郝柏村又在日記寫下，李登輝是繼承孫中山、蔣中正、蔣經國，一貫的國民革命繼續發展。

李卻表示不信任郝

多年後，李登輝對外人表達當時不信任郝柏村，但是郝柏村的日記，卻多對李肯定，顯示郝對李的判斷失準，缺乏了解李的權謀。

李較郝早一屆進入國民黨權力核心中常會，郝柏村初入中常會時排名15，李登輝由最初排名15往前到排名9。前兩名是嚴家淦、謝東閔，是尊重政治倫理安排，無實權，排名3行政院長孫運璿，李是副總統，還落後孫運璿，可見蔣經國布局用心。

郝與李同處國民黨轉型階段，幾十年來恩怨情仇，伴隨著國民黨權力鬥爭，黨同伐異，國民黨走向潰敗衰退，再無往日光輝。蔣經國死後，蔣家子嗣蔣孝武與蔣孝勇雖為兄弟，擁李反李立場不同，郝亦難避免，與大多數人一樣，表態支持李，這種鄉愿埋下國民黨衰敗遠因。

林郝配戰李 已徒勞

與蔣經國合影。 圖／取自郝龍斌臉書

1990年李登輝競選第一任總統，國民黨出現台籍林洋港與軍系蔣緯國搭配，挑戰李登輝，當時郝不支持林蔣配，林蔣配被勸退，李登輝鞏固政權後，郝柏村從國防部長，當上行政院長，不到幾年，郝看清李野心，1996年與林洋港組成林郝配，挑戰李登輝。若郝早先支持林蔣配，也許不需在李全面掌控黨政軍情特勢力下，再打一場徒勞無功的反台獨選戰。

政治選擇終有代價

錯誤的政治選擇，讓郝晚年付出代價，2000年民進黨執政，扁政府利用採購拉法葉艦冤錯假案，攻訐郝涉弊，郝纏訟司法多年，人格品德受羞辱。