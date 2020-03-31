郝柏村逝世／允林郝配 為使命感拚選戰

聯合報 / 記者黃國樑／台北報導
一九九五年，林洋港(左)、郝柏村宣布搭檔參選總統、副總統後，相互握手致意。圖／聯合報系資料照片
一九九五年，林洋港(左)、郝柏村宣布搭檔參選總統、副總統後，相互握手致意。圖／聯合報系資料照片

一九九六年首度直接民選總統，國民黨內群雄並起，與當時現任總統李登輝有心結的前司法院長林洋港決定參選，在前一年十月起積極尋覓搭檔人選，從王建煊、陳長文到張豐緒，都未能如願，最終有一個人在數度掙扎之後，決定接受這個艱困的任務，他就是郝柏村

郝柏村對李登輝執政下的國民黨走向十分憂心，顯然是他與林洋港搭檔的決定性因素。當時，新黨希望促成林洋港與當時的監察院長陳履安的林陳配，塑造出第三勢力，但陳履安志在總統並自行宣布王清峰為搭檔，林洋港於是將目標放在曾任台北市長、內政部長但可以挹注南部選票的張豐緒身上。

一九九五年十一月上旬，張豐緒婉拒了林洋港的邀請，林洋港又回頭再思考王建煊搭檔可能性，林此刻實已陷入無人可配的窘境。

但幾乎在張豐緒辭卻了林洋港的邀約後，報上馬上傳出「林郝配」訊息，但郝似仍不在林的考慮中，林洋港出席一項行程被問到新思考的副手人選，即神情嚴肅地說「無可奉告」。這時已有大老撮合林郝配，而郝柏村的態度是「不反對」。相關人士指出，自認是國民黨「正統」的郝柏村，除理念與當權者極不一樣外，國民黨決策核心傳出要在明年總統選舉後「清理門戶」，讓郝柏村產生「跳出來」的想法。

當時立法院前院長梁肅戎表示，林洋港若與郝柏村搭檔會對總統選情產生「震撼性」的效果，可以拉抬林洋港低迷的聲勢。孫運璿受訪也表示，他支持「林郝配」，但這不代表他反對「李連配」。

「林郝配」明朗後，幕僚描述郝的心情轉折說，「院長這人就是這樣，有火坑、火坑越大、火坑裡有人，他就越想往下跳，這就是革命軍人的本色。」「他看到林洋港陷入苦戰，心中很難過，就奮不顧身」。

幕僚說，平靜的外表下是一場天人交戰，是「大我」和「小我」之間的掙扎。幕僚們共同認為，郝柏村決定參選也是為一生堅持反台獨、反獨裁的理念尋找到歷史地位，這種強烈「大我」的使命感是奮不顧身，承受家人反對、愛子的選情和強忍夫人的身體不適，讓他決定投入一場殘酷的戰爭。

郝柏村

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