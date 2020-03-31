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郝柏村逝世／捍衛正統 永遠的中華民國派

聯合報 / 記者程嘉文／台北報導
一九九三年國大臨時會，當時行政院長郝柏村(左二)在台上遭民進黨國代包圍，舉臂高喊「中華民國萬歲」。 圖／聯合報系資料照片
一九九三年國大臨時會，當時行政院長郝柏村(左二)在台上遭民進黨國代包圍，舉臂高喊「中華民國萬歲」。 圖／聯合報系資料照片

台灣近卅年陷入統獨爭議，忠黨愛國的郝柏村，始終堅持「中華民國派」。不僅強烈抨擊台獨、堅持「台灣人也是中國人，愛中華民國才是愛台灣」，同時對中共也絲毫不假辭色。

不贊同退將熱中訪陸

郝柏村多次到大陸，但都是旅遊、探親，婉拒統戰意涵的活動。對於不少退將熱中訪問大陸，並自詡「建立兩岸軍事互信機制」，郝柏村批評，「這種只能說交際，談不上交流，我們的情況不能告訴他們，大陸的情況，也不能告訴我們。」

多次責陸竄改抗戰史

對於北京宣稱，抗戰是由共黨所領導，郝柏村多年來不斷利用各個管道批評中共竄改歷史。二○一四年七月七日，郝柏村應邀參觀盧溝橋畔「中國人民抗日戰爭紀念館」。他一進門就質問：為何沒陳列中共當時宣示服從三民主義的「共赴國難宣言」？並且大聲說：「到底是誰領導中華民族抗戰的？紀念抗戰歷史，必須要明確知道，八年對日抗戰是誰領導的？是蔣委員長領導的！」讓館方人員面露尷尬神色。

美國史丹福大學開放館藏「蔣介石日記」，郝柏村花了四年時間，逐日摘記蔣中正在一九四五至一九四九年間的日記，並且加以註釋，析論蔣「從巔峰到谷底的五年」。郝柏村認為蔣的領導風格過度重視細節，個性又太陽剛，戰略與權謀比不過陰狠的毛澤東。

雖對蔣中正在內戰中的表現多所批評，但郝柏村仍高度肯定蔣的人格。蔣在戰局危殆之際，仍堅持行使憲法，召開國民大會選舉第一任正副總統，郝柏村深表認同：「此次國大雖在紛亂中召開，但開啟了中華民國憲法在大陸開始實施，奠定了中華民國政府遷台後的正當性和合法性。」

二○一六年五月五日郝柏村（前排左五）以九十七歲高齡率隊登上太平島。 圖／海巡署提供
二○一六年五月五日郝柏村（前排左五）以九十七歲高齡率隊登上太平島。 圖／海巡署提供

多次質疑馬軍事政策

同樣例子也出現在郝柏村與馬英九關係上：馬政府上任後，對軍方多所裁抑。包括因洪仲丘案取消平時的軍事審判，宣布全募兵制上路等，郝柏村都曾公開表達無法苟同。儘管如此，他仍多次強調自己也不滿意馬政府，但選舉時還是要投國民黨，才能捍衛中華民國。

郝柏村

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