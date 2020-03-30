郝柏村享嵩壽102歲 用生命寫民國史詩

自從去年4月中風住院後，前行政院長郝柏村一直沒有出院，30日他於三總去世，享嵩壽102歲。去年8月郝曾盛大出版自傳25萬字的「郝柏村回憶錄」，當天他雖未到場，但他的好友，如前總統馬英九、前總統府秘書長張祖詒、律師陳長文等都有到場祝賀。馬英九特別推崇郝柏村忠貞愛國的精神與是非分明的性格。

忠貞愛國典範

「用生命寫成的中華民國史詩。」半年前也曾出版八年執政回憶錄的前總統馬英九表示，每逢過年都會去看郝先生，他很推崇郝擔任行政院長時曾說「228事件，當時的政府難辭其咎。」他強調，郝到大陸作客、出席抗日紀念活動時，都很不客氣地直言「中共不該扭曲抗戰歷史」。郝是非分明的性格，讓他極為敬佩。

總統府也發布聲明，對於郝柏村擔任軍職與公職、823砲戰期間守護國土的大功深表感念。國民黨主席江啟臣聽聞消息則震驚表示，郝柏村公忠體國，個性剛毅不屈，於國家認同上不偏不倚，是值得效法的模範，「郝柏村是百分百的愛國主義者，也是三民主義最忠實的信徒。」他說。

高度自律的將軍

前總統府祕書長張祖詒去年在郝的新書發表會曾說道，郝柏村的書不只是回憶錄，更是一本記錄中華民國榮辱、興衰的滄桑史。在得知郝院長不幸過世，現年高齡103歲、過去每周與郝柏村一天球敘、一天聚餐的張祖詒受訪時難掩雁行折翼的哀痛。

資深媒體人楊艾俐也曾撰文提到，郝柏村出身平民，雖曾位居軍政高位，始終高度自律：退休後每日游泳，看書3個小時，每天寫3千字，因此退休後還出版了9本書，而且都是精心研讀史料、親赴抗日戰爭，一筆一筆寫出來含金量特高的書。

疫情緩和再辦追思

他的兒子前台北市長郝龍斌對外表示，由於近來疫情影響，為配合政府令避免群眾集會，更因父親一向以公眾利益為重的態度，暫時婉謝各界前往弔唁，待日後疫情趨緩，將再擇日舉辦告別禮拜。

郝柏村是中華民國國軍在位最久的參謀總長，退伍後歷任國防部部長、行政院院長，並曾脫黨參選第九屆中華民國副總統。是繼陳誠以後，第二位曾任參謀總長的行政院院長。2017年，以98歲高齡信仰基督教，12月31日洗禮。

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