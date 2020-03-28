「菊系」陳家欽 拔擢酒駕愛將惹議

警政署長陳家欽被檢舉偽造文書函送偵辦，成為首位被法辦的警界大家長，也引爆警察人事之爭，內政部雖稱政風業務是法務部主管、無權過問，但法務部高層表示，對內政部事前對函送陳家欽案件一無所悉，相信檢察官會依法處理。

事實上，陳家欽爭議事件不只一樁，其中以署長辦公室秘書張博鈞酒駕撞傷人，仍受拔擢升二線四星專員，和「酒駕零容忍」共識背道而馳，最受抨擊。

陳家欽二○一七年九月廿一日升警政署長，警界多認為他受到總統府秘書長陳菊力薦，才從高雄市警察局長高升，被冠「陳菊愛將」稱號，陳菊雖否認推薦，但免不了質疑聲浪，也象徵民進黨新潮流系入主中央警政系統。

陳家欽任職高雄市警局長期間，推動「愛與鐵血」系列影片，擷取行車記錄器、監視器及警方密錄器影片，剪輯後製上傳警局臉書粉絲專頁，創造高點閱率，讓其他縣市警局也紛紛效法。

不過，外界質疑「愛與鐵血」 系列均是剪輯過的影片，無法呈現完整面貌，挨批為提升警察形象，「未審先判」沒有保護當事人隱私，違反偵查不公開。

此外，張博鈞原是高雄市警局股長，陳家欽升任警政署長後，調張至刑事局支援署長室職務，被視為陳家欽嫡系幕僚；但張前年四月廿一日在高雄酒駕撞傷六人，酒測值高達○點八九毫克，事後被調回刑事局，仍負責經營署長室臉書等業務。

事隔一年多，警政署徵署長室二線四星專員，最後由張博鈞升任，引起基層警員及各界不滿，批評陳家欽不顧政府一再宣導「酒測零容忍」政策，執意拔擢愛將升官，明顯人事不公；警政署最終決定撤銷人事令，但陳家欽形象早已傷痕累累。