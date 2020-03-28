陳家欽遭函送 否認不法 內政部：沒有內鬥

警政署長陳家欽因人事任用案，被內政部政風處依偽造文書罪嫌函送檢方，消息震撼警界；陳家欽昨天說，人事作業絕無不法，將堅守崗位，靜待調查還他清白，「光明磊落」。

內政部昨晚發布說明表示，政風單位接獲相關檢舉依法啟動調查，依法內政部長不得干涉過程和調查內容，更不能不准政風單位調查，並表示絕沒有內鬥。內政部表示，政風單位移送調查當天，徐國勇就透過行政院長蘇貞昌辦公室主任向院長報告。

對於台北地檢署以程序不完備將退回，內政部次長陳宗彥表示，尊重司法程序。

陳家欽說，此事是誤解警察機關徵調流程與人事作業慣例，辦理相關人事均依警察人員陞遷辦法等人事法令，以及歷任署長慣例，符合署長辦公室秘書幕僚用人功能、專業及專長原則，絕無不法。

他說，正值防疫關鍵期間，全體警察不分晝夜、全心全力投入防疫工作，他仍將堅守崗位帶領警察做好防疫及治安工作，守護國人健康與維護治安，坦蕩靜待調查。

官警說，占缺支援或過水升遷，在警界並不罕見，高階官警任用幕僚，常找能力強、有共事經驗的「心腹」，難免產生「跳升」現象，但近年破壞升遷規則越趨明顯，對其餘符合升官資格者並不公平。

不過縱使人事任用有爭議，這次未通知詢問當事人，直接函送調查，警界人士認為不符調查程序，有違常情，外界解讀背後恐有執政高層插手，更直指是徐國勇與陳家欽的人事鬥爭。