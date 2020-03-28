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徐國勇防疫當頭硬幹 府院高層震怒

聯合報 / 記者林敬殷蔡晉宇周志豪／台北報導
內政部長徐國勇（左）法辦警政署長陳家欽（右），府院高層不滿。圖為兩人去年陪同蔡英文總統（中）出席活動。圖／聯合報系資料照片
內政部長徐國勇（左）法辦警政署長陳家欽（右），府院高層不滿。圖為兩人去年陪同蔡英文總統（中）出席活動。圖／聯合報系資料照片

警政署長陳家欽內政部徐國勇以偽造文書為由函台北地檢署調查，內政部雖對外撇清內鬥說法，不過，總統府、行政院高層痛斥，徐國勇此舉是「犯眾怒」，在目前舉國防疫的關鍵時刻，不思本分，捲入人事紛爭，實屬不當。

據了解，徐國勇槓上陳家欽，早已不是新聞，其中也牽涉民進黨內的派系鬥爭，首當其衝就是海國會。徐國勇與海國會主事者，三立電視台老闆林崑海交情深厚，林崑海在前年高雄市長黨內初選時，因故與時任高雄市長陳菊，關係決裂，後來陳家欽從高雄市政府警察局長擢升為警政署長後，陳家欽成為林崑海打擊陳菊的箭靶，雙方鬧得不可開交，此次爭議也被指涉與此有關。

有消息指出，徐國勇在廿五日舉行秘密會議，同意以機關名義函送陳家欽，並強調會親自向蔡英文總統和行政院長蘇貞昌報告；相關人士表示，有報告，但幾乎就是案子函送出去時，這類事涉警政署長重大案子，沒有事先知會，擺明就是要硬幹，府院高層得知後同感震怒。

該人士指出，警界人事，若是中、低階人事，警界內部自有一套行之有年的倫理、規矩，調動權責在警政署長，但若涉及高階人事，不光是警政署長，也不是內政部長可以決定。

他表示，從去年開始，陸續傳出一些爭議，其中多次涉及徐國勇，屬實與否，大家心知肚明。如今，在防疫期間，警察也是協助防疫的重要一環，任何人事風波都可能影響防疫整備，打擊警察士氣，把這種事搬上檯面，簡直就是犯大忌，擺明就是跟所有人對幹，徐國勇是犯眾怒，傷害的是執政團隊的形象，失去的是人民對防疫、對政府的信心。

至於如何平息風波？府院高層三緘其口，僅表示，一切以防疫為重，其他一概不評論，也無從評論。

在野黨立委齊轟，陳家欽身為全國最高警政首長，卻無法作為基層警察表率，內政部此舉也嚴重打擊基層員警士氣。民進黨團書記長鍾佳濱則說，全案既然將進入司法程序，就交給司法來釐清，盼能毋枉毋縱。

熟悉警界的國民黨立委葉毓蘭表示，新冠肺炎疫情當前，民進黨政府還在搞人事鬥爭，讓人心痛。葉毓蘭說，陳家欽與內政部長徐國勇間的爭奪警政人事權爭議已非一朝一夕，但現在全國員警都投入新冠肺炎防疫工作，內政部卻仍強力操作此事，影響人民對警察觀感甚為不智。

時代力量黨團總召邱顯智表示，全案相當離譜，叫認真打拚的年輕警官情何以堪。民眾黨黨團總召賴香伶表示，目前已被披露的訊息，無疑會打擊警界士氣；呼籲司法務必公正審理，讓社會大眾了解真相。

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