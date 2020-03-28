徐國勇防疫當頭硬幹 府院高層震怒

警政署長陳家欽遭內政部長徐國勇以偽造文書為由函台北地檢署調查，內政部雖對外撇清內鬥說法，不過，總統府、行政院高層痛斥，徐國勇此舉是「犯眾怒」，在目前舉國防疫的關鍵時刻，不思本分，捲入人事紛爭，實屬不當。

據了解，徐國勇槓上陳家欽，早已不是新聞，其中也牽涉民進黨內的派系鬥爭，首當其衝就是海國會。徐國勇與海國會主事者，三立電視台老闆林崑海交情深厚，林崑海在前年高雄市長黨內初選時，因故與時任高雄市長陳菊，關係決裂，後來陳家欽從高雄市政府警察局長擢升為警政署長後，陳家欽成為林崑海打擊陳菊的箭靶，雙方鬧得不可開交，此次爭議也被指涉與此有關。

有消息指出，徐國勇在廿五日舉行秘密會議，同意以機關名義函送陳家欽，並強調會親自向蔡英文總統和行政院長蘇貞昌報告；相關人士表示，有報告，但幾乎就是案子函送出去時，這類事涉警政署長重大案子，沒有事先知會，擺明就是要硬幹，府院高層得知後同感震怒。

該人士指出，警界人事，若是中、低階人事，警界內部自有一套行之有年的倫理、規矩，調動權責在警政署長，但若涉及高階人事，不光是警政署長，也不是內政部長可以決定。

他表示，從去年開始，陸續傳出一些爭議，其中多次涉及徐國勇，屬實與否，大家心知肚明。如今，在防疫期間，警察也是協助防疫的重要一環，任何人事風波都可能影響防疫整備，打擊警察士氣，把這種事搬上檯面，簡直就是犯大忌，擺明就是跟所有人對幹，徐國勇是犯眾怒，傷害的是執政團隊的形象，失去的是人民對防疫、對政府的信心。

至於如何平息風波？府院高層三緘其口，僅表示，一切以防疫為重，其他一概不評論，也無從評論。

在野黨立委齊轟，陳家欽身為全國最高警政首長，卻無法作為基層警察表率，內政部此舉也嚴重打擊基層員警士氣。民進黨團書記長鍾佳濱則說，全案既然將進入司法程序，就交給司法來釐清，盼能毋枉毋縱。

熟悉警界的國民黨立委葉毓蘭表示，新冠肺炎疫情當前，民進黨政府還在搞人事鬥爭，讓人心痛。葉毓蘭說，陳家欽與內政部長徐國勇間的爭奪警政人事權爭議已非一朝一夕，但現在全國員警都投入新冠肺炎防疫工作，內政部卻仍強力操作此事，影響人民對警察觀感甚為不智。

時代力量黨團總召邱顯智表示，全案相當離譜，叫認真打拚的年輕警官情何以堪。民眾黨黨團總召賴香伶表示，目前已被披露的訊息，無疑會打擊警界士氣；呼籲司法務必公正審理，讓社會大眾了解真相。