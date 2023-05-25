月入20萬攤販免繳稅？他困惑「有可能嗎」 網指1盲點：兩碼事

有些人氣攤販的生意非常好，不論什麼時候都大排長龍，營業額更是驚人。一名網友在網路上發文，困惑詢問大家「月入20萬的攤販不用繳稅有可能嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨（24）日一名網友在PTT上以「月入20萬的攤販不用繳稅有可能嗎？」為題發文，原PO透露聽朋友說，台灣有些攤販賺很大，雖然月收入20萬，但是因為沒有開發票，所以就不用繳稅。對此，原PO好奇詢問大家，「我感覺他在騙人，以為國稅局都在睡覺嗎？月入20萬的攤販不用繳稅有可能嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這是台灣陋習」、「不用攤販，傳統早餐店沒開發票的就很多」、「朋友做市場領低收還可以退稅，他都開進口皮卡載貨」、「我朋友他家是靠賣菜還清負債」、「沒開發票的名店一堆」、「沒查就是繼續賺」。

也有網友提到，「營收20萬跟淨利20萬是兩碼事，天差地遠」、「店面有貼免用統一發票的，一般都是有繳稅的，只不過開發票要繳的稅更多」、「營業額20萬又不是純利潤，還要扣掉成本、人力、水電，有的沒的」、「不用開發票不等於不用繳稅」。

由於攤商特性，依法攤商不須開立統一發票，是由國稅局查定課稅，但原則上銷售額平均每月新台幣20萬元以上之營業人即達使用統一發票標準。一般營業人營業稅每月新台幣20萬元以上稅率5%，但台灣目前的規定攤販課稅適用營業稅稅率為1%，如網友討論，月營業額20萬元，則每年營業稅為20萬*12個月=240萬*1%（稅率）=2.4萬元。

除了營業稅，經營的收入視為個人營利所得，要併入綜所稅申報，年底需申報營利所得，假設每月核定之營業額20萬*12個月=240萬*6%（純益率）=14.4萬元（所得額）需併入個人綜所稅申報所得。