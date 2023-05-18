薪水要繳的稅一毛錢都很難省！他不藏私公開「7個節稅方法」

【撰文・勳仔】

五月份是報稅季節，雖然繳稅是好國民應該盡的義務，不過每年到了這個時候，還是繳的很心痛，尤其隨著本業年資累積，薪水有一定漲幅，同時手上存股或是基金部位持續累積之後，就會發現繳的稅更多更痛了，好想了解多一點的節稅方式阿！

這篇文章就讓勳仔統整一下過去介紹過的節稅方式，讓初來乍到的朋友可以參考更多的合法節稅方式。

受薪階級的本薪基本上一毛錢都跑不掉

不過在開始介紹節稅方式之前，要先說明一下，在台灣像勳仔一樣的受薪階級，基本上薪水部分要繳的稅，一毛錢都很難省。

我們能尋求的節稅方式，主要在其他收入來源上，像是基金配息，或是股票的股利等等。

雖然有些人覺得大部分的所得來源還是來自薪水，省薪水以外的所得稅好像沒有很大的差別，不過隨著薪資收入的提升，本業收入提高同時推升了所得級距，這時候其他所得要被扣繳的稅也就跟著變高，這時候下列節稅方式，就會非常有感覺了。

1.投資太陽能電廠可以享有稅賦上的優勢

除了前面提到的股票基金等等能夠創造本業以外的收入之外，勳仔也會配置一部分的資產在投資太陽能電廠上，來賺取太陽能發電的收入。

除了因為太陽能電廠發電收入，不受經濟景氣影響，能夠分散現金流來源，而另一個好處是目前太陽能發電收入，在報稅的時候，屬於一時貿易所得，繳稅的時候計算採用6%的純益率來課稅。

所以如果本業收入較高，所得稅率級距較高，發電收入僅有6%需要納入所得稅申報，就可以省下不少稅金。

2.選擇註冊地在海外的基金有節稅優勢

目前一般人的海外收入，低於100萬是不用申報的，而就算超過100萬，也有670萬，最低稅賦制的起徵門檻優勢，所以將部分收入來源轉成海外收入，是一個可以有效節稅的方式。

而剛踏出社會地位新鮮人，蠻多人會先選擇由專業經理人操盤的共同基金當初投資的第一步。

而共同基金有些也會有配息，如果是註冊地在國內的基金而且投資標的也在國內，那麼如果是股票型基金的配息就跟一般我們自己買股票的股利課稅方式一樣，對於所得級距較高的投資朋友並沒有節稅優勢。

註冊地在海外且投資標的也在海外的基金，無論是債券型的配息還式股票型的配息都屬於海外所得，只要總額不超過100萬都是免稅而且不需要申報的，就算超過100萬，也還有基本稅賦制670萬的起徵門檻，所以對於高所得族群，配置在海外基金，那麼配息的部分就可以有節稅的效果。

3.存股族可以借出手上股票來節稅

而有些投資朋友不喜歡共同資金的管理費用，喜歡當存股族，長期持有一些優質股票，每年領股息繼續投入來放大資產。

台灣目前對股利的稅制，股息可以用28%的稅率跟綜所稅分離課稅，或是直接併入綜所稅申報，不過可享有8.5%的可扣抵稅額。

以上兩者，對於高所得族群，例如所得稅率超過20%以上的投資朋友來說，稅賦都蠻重的，而且如果股利金額太大，還會被課徵二代健保的補充保費，因此存股部位太大，對於高所得族群來說，稅賦的成本也不低。

這時候可以利用出借股票的方式來達到節稅目的。如果除權息之前股票被借出且被賣掉，這時候除權息的股利返還屬於證券交易所得，目前是免課稅的。

而雖然借出股票，我們可以有利息收入，不過對於高所得族群來說，通常節稅的效應比較高，這時候可以把出借費率設成低一點，就比較容易出借股票，達到節稅效果。

4.KY股票股利屬於海外所得，有節稅效果

還有一個領股利但是能節稅的作法，那就是投資股票代號有KY的股票，這類型股票註冊地在海外，只是在台灣上市。

因此這類型股票所發的股利，在課稅基準上，納入的是海外所得，所以可以適用前面提到的100萬以下免申報，還有670萬最低稅負制起徵條件的好處。

不過因為KY公司的監管條件，對應直接在台灣註冊的公司來說，相對比較寬鬆，所以過去幾年也發生不少踩雷事件，因此勳仔自己是比較少用這個方式節稅，如果有想使用這個方式節稅的朋友，還是要慎選經營歷史悠久，信譽良好的公司，才不會踩到雷。

5.改用個股期貨來參加除權息

而雖然出借股票可以達到節稅效果，不過一方面要借的出去，二方面還需要借股票的人在除權息之前將股票賣出，所以如果存股部位大的時候，有時候還是沒辦法達成100%的節稅效果。

這時候高所得族群還有另一種參加除權息但是仍然能節稅的方式，那也是將原本存股的方式，改成存個股期貨。

個股期貨本質是期貨商品，不過其連結到某擋個股。

股期貨雖然是期貨商品，不過因為連結到了個股，一旦個股除權息，對應現貨價格會因為除權息而變動，為了維持期貨契約公平，除權息後，雖然現股股價會扣除除權息的點數，不過如果持有個股期貨，現股除權息蒸發的點數，會在期貨的權益數對應補償回來。

而重點是這個期貨權益數的補償，不用列入綜所稅申報，也不用課徵二代健保，因此對高所得族群，可以起到不少的節稅效果。

6.利用台指期參與除權息也可以節稅

而除了個股期貨可以有節稅效果。用持有台指期來取代0050這類型指數型ETF，也能同樣具備節稅效果。

台指期是期貨商品，有人說期貨是零和遊戲，但是如果是長期持有期貨，也就是透過無限轉倉的方式來持有，也是能夠賺到台股平均4趴多的殖利率。

持有期貨為什麼能夠賺到除權息的股利呢？答案就是期貨跟現貨的逆價差。

當有個股要除權息，加權指數在除權息當天，會根據加權係數扣掉對應的點數。而期貨的契約必需補償這個因為除權息而扣除的點數，所以在除權息旺季的期貨合約開出來的時候，會直接扣除這些預計除權息的點數，形成期貨跟現貨的逆價差。

而如果現貨後來順利填權息，而期貨接近結算的時候，必定會向現貨指數靠攏，這時候期貨契約就能吃到除權息的點數，而且對比持有0050ETF的股利，不用納入綜所稅申報，也不用繳納二代健保補充保費，可以達到節稅的效果。

7.自提勞退也有節稅效果

最後的節稅方式則是回到本業收入的部分，目前勞退新制，讓勞工能夠自行決定是否從薪資提撥1-6%到勞退金帳戶，而這些勞工自行決定提撥的薪資收入，在申報綜所稅的時候，是可以完全從所得總額扣除。

因此如果本薪很高，利用調高勞退自提的部分，可以在當年達到節稅效果。而這些撥入勞退帳戶的錢，也沒有不見，反而能參加新制勞退基金收益分配，等於保本又可以有機會額外多賺一些報酬，是除了節稅目的之外的其他優勢所在。

免責聲明: 本篇文章僅就公開資訊進行主觀分析，僅供投資朋友參考，不應當做投資依據，投資朋友仍然需要根據自身風險承擔能力作為投資判斷，盈虧自負。

作者：勳仔

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：報稅季來臨-受薪族的7個節稅方法大公開