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健保、國民年金都他在繳 弟偷報扶養「搶免稅額」嗆一句話引網怒

聯合新聞網／ 綜合報導
綜所稅申報開跑，但一名網友卻在報稅時發現，爸媽已經被弟弟偷偷申報扶養了。示意圖／ingimage
綜所稅申報開跑，但一名網友卻在報稅時發現，爸媽已經被弟弟偷偷申報扶養了。示意圖／ingimage

一年一度報稅季又來臨，卻爆發嚴重家庭衝突！一名網友在報稅時發現，爸媽被弟弟偷偷申報扶養，弟弟表示因為今年要繳很多稅，還嗆哥哥說他已經申報扶養爸媽很多年了，今年應該要換人了吧，哥哥嚥不下這口氣，一想到雙親都是自己在照顧，於是PO文上網要網友們評評理。

這位網友在「匿名公社」吐苦水說，「爸媽一直都是我在報稅、我照顧的，結果今年被我弟偷偷申報」，弟弟則稱今年要繳很多稅，還埋怨哥哥「已經報很多年了，該我報了吧！」讓原po難以理解的是，弟弟和老婆小孩都住外面，根本沒分擔家裡開銷。

此外，他表示，雙親的健保、國民年金都是自己在繳；爸媽生病的時候，也是他載去去看醫生以及後續的照顧，「什麼叫做爸媽大家的，本來就輪流報？那照他的說法，怎麼不回來輪流顧？」他也感嘆，希望網友不要酸他愛計較，「只是一口氣吞不下，上來抱怨一下。」

貼文一出，許多網友也紛紛為哥哥抱不平，「他都這麼厚臉皮了你還在顧慮什麼？沒有人會覺得你愛計較，只有你弟一家子會而已好嗎！」、「既然這樣就要找他來講明，父母要如何輪流照顧，父母照顧費與稅要如何分攤，大家照規矩走，否則別怪彼此難看。」

不過也有人勸原po「把這口氣如下去吧」，還建議他不要計較了，如果是父母住他買的房，那就把帳單亮給弟弟，請他享受權益之時，不要忘記盡義務。

還有人解釋「既然他都沒有在尊重你，也從來沒有負擔過自己的父母費用，還想要貪圖好處，那你也不用跟他客氣啊，你也申報撫養，國稅局都有資料的。對於這種沒有商量好輪流報的，有記錄的人是有優勢的」、「你就照常申報扶養，由國稅局審核不過你弟的就好。」

事實上，坊間流傳申報扶養父母「先報先贏」，但國稅局曾解釋這種說法並不對，因為國稅局會以是否共同生活，及是否有「實際照顧事實」認定，因此，很多重複申報扶養的案件，申報順序不是判斷標準，民眾仍應檢附相關資料證明，如同居或生活照顧費用及匯款證明。

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