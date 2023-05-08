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女好奇「自己算稅額能討價還價？」 內行人解答：幾種方式稅會不一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
報稅季來臨，一名網友好奇「為什麼有些人會自己算稅額，難道可以討價還價？」圖為國稅局人員輔導民眾報稅。記者邱德祥／攝影
報稅季來臨，一名網友好奇「為什麼有些人會自己算稅額，難道可以討價還價？」圖為國稅局人員輔導民眾報稅。記者邱德祥／攝影

又到了報稅季，許多上班族會自行算好要繳的稅額，仔細了解每一項要繳的款項，不過日前有網友疑惑「為什麼網路上大家都在算自己的金額？難道這是要算的嗎？可以跟政府討價還價？」對此，有過來人表示「報撫養、健保、保險、捐款、匯差，稅會不一樣」。

一名女網友在Dcard發文表示，她原本以為繳稅時，只要按照國稅局寄來的信件內容，裡面寫好要報多少稅或退多少稅，直接照流程去繳稅就好，但她卻發現許多網友會計算自己的稅額，讓她懷疑「難道繳多少稅是要去算的嗎？是可以跟政府討價還價的嗎？之前還有看到政府教大家可以傳檢附單據，但到底可以附什麼單據？」

對此，內行人解答「會自己算的原因，是因為有些人報撫養，這樣的話稅不一樣。另外有其他財產收入要自己申報，不然被抓包會罰款，比如台幣換美金，換過去再換回來賺到的匯差要申報，同樣如果是賠錢匯損也可以申報扣抵，有投資股市如果金額超過造成級距不同，要選擇分開報稅，因為稅會不一樣。整年如果有健保或保險、捐款超過基本扣除額，要把想報沒有自動帶入的項目填上去並附上證明，這樣稅就會不一樣，我覺得確實很多人會自己算」。

但也有人跟原PO一樣，指出「我覺得自己算的人超強的欸，我連政府幫我算的單子裡面的數字我都不知道是哪裡來的？怎麼會有捐款、醫藥費，我都不知道。那些自己算的人是一整年下來連看醫生、捐款還是零零總總的花費這些都會做紀錄起來的嗎？」

報稅 Dcard

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