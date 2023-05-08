婆婆搶著報稅！人妻無奈想拒絕 網點出「背後1陰謀」：不要被騙了

5月進入了報稅季，家家戶戶都開始準備要納稅了，民眾如果不熟悉報稅規定，可能會收到補稅單或是罰單。近日有一名人妻表示，和老公結婚滿一年，最近被婆婆追問報稅的事，婆婆表示第一年不能採線上報稅，要原po給她資料，她再幫忙手寫報稅表格，對此，網友則呼籲「不要被騙了」，並懷疑婆婆背後的用意。

一名人妻在「Dcard」發文寫道，和老公結婚滿一年，最近到了報稅季，婆婆不斷追問她有關於報稅的事情，婆婆在一家傳產擔任會計，姨媽則是在國稅局上班，婆婆告訴她結婚第一年無法用線上報稅，並要原po請假去國稅局申請個人去年收入的紙本資料，申請完後交給她，婆婆再用手寫幫忙填報稅表格。

人妻回想剛結婚的時候，婆婆都會問她月薪多少、年收入有沒有100萬，人妻表示自己月薪40K，同事說領這種低薪，給婆婆知道也無妨，不過她自己卻覺得心裡不太舒服，不希望婆婆一直要主導一切，無奈問「請問我應該怎麼拒絕婆婆，然後又不會得罪婆婆？」

此文一出馬上引起網友熱議，「妳婆婆在唬弄妳…現在都可以網路上報稅，第一年結婚差別是可以選擇夫妻一起報或分開報，她想看妳的收入啦…不要被騙了」、「我也是結婚第一年，網路報完稅」、「妳婆婆心機還真重，這種人我是絕對不會讓她得逞」、「就說妳同事跟妳說可以直接報稅，妳就報了，不然太麻煩婆婆了」。