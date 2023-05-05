假抱怨真炫耀？金融業友人年薪百萬嫌「繳稅貴」 他苦笑：該安慰嗎

繳稅季節又到了，家家戶戶都開始準備如期納稅，根據收入多寡，每人要負擔的稅金也不同。有網友表示，他在金融業上班的朋友年薪百萬，還向他抱怨「台灣稅金好高」，他無奈表示，「我都不知道是我該安慰他，還是他要安慰我這個不用繳稅的」。

一名網友在PTT發文表示「繳個稅也可以炫耀啦！我有個朋友在當金融業的MA(儲備幹部)，原本剛入行前幾個月還在說這工作根本生不如死，結果沒想到能順利撐下來，現在是外派到越南」。

該網友指出，「他人在越南過得爽爽，還有一些中小企業客戶帶他吃香喝辣，生活過得應該是不錯，還能跨國跟我繼續說台灣稅要繳好多，我都不知道是我該安慰他，還是他要安慰我這個不用繳稅的，算是假抱怨真炫耀？」

其他網友則留言「專家說要到年薪300萬或美金10萬之後，對金錢追求的幸福感才會突然下滑」、「假抱怨真炫耀啦無誤」、「當你繳一百萬以上的稅外加超級高的補充保費，結果政府超徵不是用退稅，而是普發六千你都會覺得不爽，還有什麼補助高所得都被排外」。

還有網友留言「我也是12%啊，但東扣西扣差不多要繳快2萬」、「今年居然要繳四萬多，要吐了」、「去年稅破百萬，能多退點才好，六千帶家人吃頓飯都不夠」。