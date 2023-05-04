辛苦錢繳給政府…他問「大家對報稅的態度」 網指1點罵不值得

5月報稅季開始，每個人要繳納的金額都不同。一名男網友在網路上發文，詢問大家「對於報稅的態度是如何？」貼文曝光後也掀起討論，部分網友感到相當不滿，「覺得繳稅的錢都拿去建設直轄市了，沒有用在自己的縣市實在很不值得」。

昨（3）日一名男網友在Dcard上以「#討論 大家對報稅的態度？」為題發文，他提到最近網路上有許多報稅相關的文章，跟朋友聊天也都會聊到，這時才發現周遭的人對於報稅的態度其實有很大的差異。

原PO認為報稅算義務，有稅金政府才能建設，但朋友卻覺得自己辛苦賺的錢，為什麼要繳給政府，還有人抱持認命的態度，雖然不想繳，但也知道抱怨是沒用的。對此，原PO好奇詢問大家，「各位對於報稅的態度如何，是心甘情願還是不甘不願呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「報稅當然是義務啊…說實在台灣的稅收已經很低，不繳稅的話，外面的路別走、公用設施別用，因為都是稅收造的」、「錢出去當然不爽，但這是國民的義務，就認命當繳保護費」、「如果大家賺多少繳多少就不會抱怨，但事實是房東、小吃攤還有很多很多，他們賺的是你的好幾倍還不用繳稅」。

也有網友不滿指出，「繳稅全台用一樣的公式，但分給各縣市的經費卻有差別，會覺得繳稅的錢都拿去建設直轄市了，沒有用在自己的縣市實在很不值得」、「在新竹就繳了60多萬…但用在新竹的錢有夠少」、「我就問新竹每年貢獻了多少的稅金？每逢繳稅必開噴，是因為繳了那麽多稅，結果新竹的基礎建設還是這副爛樣子，錢又不是從天上掉下來的，都是各位的肝出來的」。