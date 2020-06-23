遺產申報一處搞定 單一窗口免奔波

「7月1日起，民眾辦理遺產稅申報，可直接前往全國任一地區國稅局！」財政部長蘇建榮23日宣布簡政便民措施，除查調被繼承人財產、各類所得等資料外，同時可透過國稅局單一窗口查詢各類金融遺產資料，一處搞定。金管會主委黃天牧也現身，見證跨部會合作的簡政便民措施。

過去手續繁複冗長

以往民眾遭逢親人亡故，必須辦理遺產稅申報，經過核定才可以將親人的遺產移轉過戶，國稅局雖然提供財產所得查調，但也僅限於不動產與汽車等，至於金融遺產包括存款、證券，甚至卡債及貸款等，都要跟金融機構逐一做查詢。親人亡故已經非常傷心，還要花許多時間到各個金融機構申請查調，造成很大不便。

財政部舉例，假設被繼承人有5家銀行存款帳戶、在3家投信公司購買基金、有2個證券帳戶、在3家保險公司投保，繼承人就得分別前往13家金融機構查詢，除須重複填寫不同格式申請書，分別檢附被繼承人除戶資料及繼承人身分證明文件外，還要等待各金融機構審查及調印資料，繁複冗長又須繳納手續費。

蘇建榮說，今年成立了單一窗口查詢金融遺產的便民措施，民眾可就近（不必到戶籍地）查詢金融遺產，直接跟6大金融機構對口查詢，透過各單位協助回傳到國稅局，就會自動寄給繼承人，第1次查詢免手續費，希望能節省家屬很多時間。

顧立雄曾居中協調

金管會主委黃天牧23日也現身表示，試想今天37度的天氣，一位親人過世的家屬，為了確認過世的親人有多少遺產，如果沒有單一窗口，要在台北或新北街頭穿梭多少次？對民眾是相當大的負擔，這次跨部會的簡政便民措施，「要非常感謝顧立雄前主委的努力，金管會從103年開始就有責成各銀行公會提供親人查詢遺產的服務。」

黃天牧強調，顧立雄前主委協調銀行公會、壽險公會、投信投顧公會、期交所、集保中心結算所及聯徵中心等6大單位，也拜託台北市國稅局協助從去年12月1日開始試辦，台北市國稅局在試辦流程中，也做了許多改進措施，有些民眾寫的資訊不正確，國稅局乾脆自己打完再請民眾簽名確認，10天之內就能回應。

財政部23日宣布，7月1日起，民眾申報遺產稅，可直接前往全國任一地區國稅局辦理，簡政便民。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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