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錯過優惠 刷卡繳稅可重來

聯合報 / 記者沈婉玉／台北報導
離截止期限不到十天，還有一成五未完成報稅。圖／聯合報系資料照片
離截止期限不到十天，還有一成五未完成報稅。圖／聯合報系資料照片

還在拗嗎？報稅倒數，離截止期限已不到十天，但還有約一成五民眾未完成報稅。

繳稅再痛苦也還是要面對，透過信用卡繳稅是延緩繳稅、舒緩資金壓力的好工具，各家銀行還會推出優惠的繳稅方案。

今年所有銀行都提供一次繳清免手續費的福利；多數銀行提供分期零利率，優惠期數多以分三或六個月為主；不同銀行還推出現金回饋、紅利點數超商點數百貨禮券、抽獎活動等優惠。

值得一提的是，若信用卡是綁定「台灣Pay」繳稅，不但送刷卡金，還能抽汽車，特別引人矚目。

每個人手上信用卡可能都不只一張，報稅早鳥族若發現自己忘了刷卡或刷錯卡，導致刷卡報稅好康沒享受到怎麼辦？財政部官員表示，繳稅方式有很多種，其中信用卡及委託取款轉帳兩種繳稅方式是非即時扣款，所以如果想要重報都還有機會，採委託取款轉帳繳稅，只要重新完整申報一次即可，採刷卡繳稅，則要先洽信用卡銀行，再重新完整申報一次。

信用卡發行銀行表示，持卡人若想取消刷卡繳稅授權，得於信用卡繳稅截止時間前以書面向發卡銀行申請取消授權，並於次一營業日透過電話語音或網際網路查詢確認授權是否取消成功；於信用卡繳稅截止時間前，仍可以再次申請以信用卡繳稅。

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