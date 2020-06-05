政治獻金 留意抵稅門檻

今年初甫經歷總統大選及立委選舉，曾在去年度進行政治獻金捐贈的企業及個人，要留意捐贈對象是否符合抵稅門檻。北區國稅局表示，包括兩大黨及各個小黨，去年只有針對12個政黨的政治獻金得以節稅。

官員表示，依《政治獻金法》規定，捐贈政黨、政治團體及擬參選人，在綜合所得稅方面，每個申報戶最多可以列報該申報戶當年度綜合所得總額20％，列舉扣除金額上限則是20萬元；對企業而言，可扣除額度則是當年度所得額10%，最高可列報50萬元政治獻金節稅。

然而並不是對每個政黨的政治獻金捐贈都可以節稅，以2020大選為例，受到捐贈的政黨，必須在2016年立委大選得票率達1%以上，政治獻金才符合節稅條件，因此僅有民進黨、國民黨、親民黨、時代力量、新黨、綠社盟、台聯、信望盟及民國黨等九個政黨符合。

不過有些政黨是新成立的，並未參與到2016年大選，官員指出，新成立的政黨可以直接依2020年立委選舉的得票數為準，包括2016年成立的台灣基進，2019年成立的台灣民眾黨及一邊一國行動黨，三個新興政黨得票率有達到門檻，因此捐款者也可享節稅優惠。

官員提醒，目前仍在2019年度所得稅申報期間，個人或企業主張政治獻金節稅時，共有以上12個政黨符合節稅要件，但要留意收據格式不符、參選人將政治獻金返還或繳庫等情況，相關捐款也不能節稅。