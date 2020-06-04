200萬戶還未報稅 別漏了長照扣除額

受到疫情影響，今年報稅期限延長六月底，現已過了一半。財政部表示，目前已報稅案件共約四一○萬件，占去年已申報戶數六三○萬戶的三分之二左右，粗估還有約二百萬戶未申報。有些民眾總是拖到最後一刻報稅，有些則報到一半遇到問題「卡住」了。國稅局統計今年報稅服務電話最多人提出的問題，一一解答。

國稅局官員表示，五月剛開始報稅時，最多人來電詢問是否符合稅額試算條件？會不會獲得試算服務？現在最多人問的問題則是「今年新增的長照特別扣除額要怎麼報？」「查調自己或親友的所得資料要什麼證件？」

國稅局官員指出，長照扣除額採定額減除，額度每人十二萬元，配合綜所稅延長申報至六月底，適用長照扣除額所需的病症暨失能診斷證明書的取得期限，也一併延到六月底。

「很多人問申報長照扣除額要附什麼文件？」官員表示，長照扣除額的適用對象包括聘雇外籍家庭看護工、長照失能等級第二至八級且使用長照給付及支付基準服務、入住住宿式服務機構達九○天，以及在家自行照顧。

其中除在家自行照顧外，其他適用對象國稅局會主動蒐集資料與系統連結，報稅時系統若已自動標示符合長照扣除額資格，就可免附申請文件。

但若是在家自行照顧者，就必須主動提供證明文件，應取得病症暨失能診斷證明書或去年重度及極重度身心障礙證明或手冊影本。若國稅局沒有蒐集到部分入住機構的資料，民眾就需提供繳費影本，證明有入住住宿式服務機構達九○天。

雖然年年都有報稅，官員指出，「到國稅局查調所得資料，要帶什麼證明文件？」還是榮登常見問題排行榜。

官員表示，查調自己的所得資料要攜帶國民身分證正本，如委託他人代辦，則受託人要帶國民身分證正本，並持委任書或授權書正本及委託人國民身分證正本或影本，健保卡、駕照、護照或身心障礙手冊等都不可以。

官員補充，同一申報戶的所得資料，如夫妻、父母等， 可以一起查調，不用另外帶委託書及證件；建議查調時可順便帶自然人憑證或健保卡，查完就可以直接完成報稅。