負擔他生活費 卻不能列報節稅？

申報綜合所得稅時，列報扶養家人，可以達到合法的節稅效果，不過南區國稅局提醒，列報扶養家人免稅額，只有支付生活費可是不夠格的，實務上國稅局還是要看納稅義務人是否符合法定扶養義務，以及是否確實存在扶養事實等情況，藉以判斷扶養節稅是否合理。

官員表示，國稅局最近查到一件申報案，納稅人2018年綜合所得稅結算申報列報扶養兩名外甥，但是納稅人跟兩名外甥並沒有住在一起，因此認定不能列報扶養，否准申報案中二名外甥的免稅額。

官員指出，納稅人向國稅局提出異議，納稅人指出，這兩名外甥的父親雖然有所得，但每月都要償還銀行貸款，入不敷出，平時都是自己提供實質的經濟資助。還拿出匯款證明等文件，向國稅局申請復查。

官員表示，就國稅局觀點，納稅人外甥的父親當年度不只領取一定程度的薪水，還有營利所得跟其他各類所得，並不是沒有能力扶養子女；除此之外，納稅人也無法舉證他與外甥一起居住，或是有實際扶養的事實；在《民法》規範上，該納稅人也不具有法定扶養義務。最後駁回了這件復查。

官員表示，納稅人列報扶養親屬，可以達到節稅效果，不過若要列報扶養其他親屬或家屬，須符合法定扶養義務、確實具扶養事實等兩項要件，不是只靠支付生活費的證明，或扶養切結書等文件就可作為證明。