無謀生能力 可被列報扶養

你報稅了嗎？今年綜合所得稅申報已經開始，值得注意的是，財政部今年也特別放寬扶養親屬的相關規定，配合基本生活費的調漲，今年報稅時，只要你的父母、爺爺、奶奶等直系尊親屬，年收入未達17.5萬元，就符合被扶養的條件，可以連同這位家人一起申報，達到節稅效果。

財政部賦稅署表示，根據《所得稅法》第17條第1項第1款規定，納稅義務人想要列報扶養未滿60歲直系尊親屬，或是20歲以上子女、兄弟、姊妹、其他親屬或家屬，必要條件之一必須為「無謀生能力」。

官員指出，如果根據財政部20年前所作的函釋，無謀生能力的定義有三種，首先，是領有身心障礙手冊或殘障手冊者；第二，是指身體傷殘、精神障礙、智能不足、重大疾病就醫療養、尚未康復無法工作、須長期治療者等情形，而且須取得醫院證明；第三，針對納稅義務人及其配偶未滿60歲的直系尊親屬，年收入未超過免稅額（今年申報標準為8.8萬元）。至少符合以上三個條件其中之一，才可視為無謀生能力，列報扶養節稅。

官員表示，然而隨著時代變遷，所得稅法也增訂長照特別扣除額，納入須長期治療的節稅額度，《納稅者權利保護法》也確立基本生活費不得課稅，並參考其他部會及法院有關無謀生能力的認定條件與見解，因而檢討過去函釋，重新認定「無謀生能力」的定義。

官員指出，未符合實際需求，今年已重新核釋納稅義務人列報扶養親屬的認定原則，首先，保留身心障礙或重大疾病，取得醫院證明後可被列報扶養的條件；第二，針對取得身心障礙手冊或殘障手冊的親人，則修正為適用長照扣除額規定，且不能自謀生活或無能力從事工作的親人，可以直接符合受扶養資格；第三，也新增受監護宣告，且尚未撤銷的親人，同樣可直接列報扶養。

除了以上三個條件，特別針對納稅義務人及其配偶雙方未滿60歲的直系尊親屬，如果符合二個條件，同樣可以適用被扶養，最主要的變革就在年收入方面，以前只有年收入8.8萬元以下才能列報扶養，新函釋則規定，只要年收入未超過基本生活費，即符合受扶養條件，今年申報標準即為17.5萬元，因此扶養條件相較往年，變得寬鬆許多。

其次，針對未滿60歲的直系尊親屬，官員表示，未必要適用長照服務，只要領有身心障礙證明、身心障礙手冊，或為《精神衛生法》第3條第4款規定的病人，同樣可列報扶養。