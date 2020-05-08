報稅小確幸！這樣申報輕鬆又暖心

撰文 / 黎允之

五月報稅季來臨，每年各區國稅局都會湧入大批人潮，今年為了因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾要保持社交安全距離，除了將納稅截止日延長到7/2，更鼓勵納稅義務人盡可能「用網路取代馬路」，透過網路報稅，可以節省時間不用排隊、避免人擠人，還能額外獲得一些小確幸。

圖／玉山商業銀行股份有限公司 提供
圖／玉山商業銀行股份有限公司 提供

「網路報稅、信用卡繳稅」，方便又省時。玉山銀行為鼓勵民眾多多利用網路報稅，推出一系列「玉山金彩稅月」活動，讓民眾輕鬆繳稅還能享好康。

針對玉山世界卡、無限卡等指定信用卡會員，繳稅可享最高0.35%現金回饋，其他玉山卡友則享有最高0.2%的現金回饋。此外，繳稅滿額還有機會抽Dyson吹風機等好禮，讓民眾享受報稅的小確幸。

若於報稅期間有資金需求的話，玉山銀行也提供優惠貸款方案，前兩個月利率最低0.13% ，貸款額度最高300萬元，醫師還可享有專屬一段式利率1.98%起，幫助民眾繳稅更減壓，能讓資金運用更有彈性。玉山卡友即日起至7/2期間，使用指定信用卡繳綜所稅達一萬元且申請貸款、成功核貸，還加贈摩斯漢堡指定套餐券四張。

有鑑於現在申報所得稅的工具更趨多元，玉山銀行也提醒民眾，平時投資所使用的金融憑證除了能進行下單交易、帳務查詢外，也是網路報稅的好工具。玉山證券戶使用電腦憑證完成報稅，並於5/1至7/31以電子單成交指定商品，即可獲得7-11中杯拿鐵；首次完成證券開戶並完成一筆電子交易的民眾，也可獲得7-11百元購物金。

玉山銀行提供多元的金彩繳稅方案，讓民眾輕鬆申報、聰明繳稅，簡單、省力又安全，還有多重好康優惠可以拿，為報稅增添一份暖心的趣味！

更多資訊請參閱玉山銀行活動網頁>> https://bit.ly/2KAeXq5

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今年綜所稅結算申報延到六月底，很多人也準備六月底再來面對，只要晚點繳稅，似乎感覺就賺到了。銀行主管表示，若採刷卡繳稅，無論何時刷都是七月九日以後，國稅局才會向銀行請款，最晚九月初才要繳款，「什麼時候刷都一樣」。國稅局官員則分享繳稅撇步，還是愈早刷愈好，用行動支付綁信用卡繳稅最有利。

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