他好奇刷卡繳稅優惠多銀行不怕虧本嗎？ 網友點出關鍵原因

又到了報稅的季節，今年因為受到新冠肺炎疫情影響，政府建議除了親赴稅務機關繳稅之外，還可以利用網路報稅、超商繳稅等方式，而各家銀行也在此時紛紛推出刷卡繳稅可享許多優惠，一名網友發文表示多家銀行都有現金回饋或抽獎，讓他相當驚訝，好奇地想問「難道銀行都不怕虧本嗎？」

原PO在PTT貼文寫道今年因為防疫的關係，因此不想到超商繳稅，避免和人群接觸，他決定改用信用卡線上刷卡繳納，不過他也好奇銀行為了吸引客源申辦信用卡，在繳稅期間是否有推出什麼優惠措施？經過上網搜尋後，原PO發現不只免手續費，每家銀行還有一堆的紅利回饋金或抽獎機會大放送，讓他看了很驚訝，好奇想知道「為什麼銀行肯大放送讓小老百姓感受到小確幸啊？」

貼文一出有網友點出關鍵所在，「銀行要金流也要客戶，更希望你持續使用刷卡」、「優惠真的是毛毛雨，銀行有更多帳面資金流動才有利」、「人家拿錢有用途啊」、「賠本生意沒人做，一定是利益的」、「動用到循環利息呀」。

有國稅局官員指出行動支付業者與銀行業者針對繳稅都推出不少優惠活動，可以享有雙重優惠，而且愈早刷愈好，因為很多優惠都有限名額，晚了就搶不到了，例如八大公股行庫聯手推出「台灣Pay」回饋活動，掃碼繳稅就能獲得50元現金回饋，還有機會抽中汽車大獎。