晚報稅就賺到了？愈早刷卡愈有利

今年綜所稅結算申報延到六月底，很多人也準備六月底再來面對，只要晚點繳稅，似乎感覺就賺到了。銀行主管表示，若採刷卡繳稅，無論何時刷都是七月九日以後，國稅局才會向銀行請款，最晚九月初才要繳款，「什麼時候刷都一樣」。國稅局官員則分享繳稅撇步，還是愈早刷愈好，用行動支付綁信用卡繳稅最有利。

銀行主管表示，雖然現在利率極低，但大家面對繳稅，總希望能愈晚掏錢愈好，其實要達成這個「願望」，不需要拖到報稅「最後關頭」才匆忙繳稅，只要刷卡就可搞定。

銀行主管指出，今年繳稅期限延長至六月底，國稅局統一向銀行請款也延到七月九日後，銀行再根據每個卡友繳費的結帳日出帳，最快會在七月廿四日看到帳單，最晚則是八月廿一日。如果條件齊備八月廿一日才收到帳單，只要在九月六日以前繳錢即可，不費吹灰之力就再拖了一個多月。如果搭配銀行的刷卡分期方案，還可以拖更久、繳稅「痛」感大減。

國稅局官員表示，最晚扣款的繳費方式是刷卡，其次是委託帳戶轉帳，會在七月初扣款。去銀行、超商臨櫃繳款，或是採用晶片金融卡、活期〈儲蓄〉存款帳戶及自動櫃員機（ATM）都是馬上扣款。

「最推薦早早用行動支付綁信用卡繳稅」，國稅局官員說，行動支付業者與銀行業者針對繳稅都推出不少優惠活動，用此招可以雙重優惠，而且愈早刷愈好，因為很多優惠都有限名額，晚了就搶不到了。

她舉例，八大公股行庫聯手推出「台灣Pay」回饋活動，掃碼繳稅就能獲得五○元現金回饋，還有機會抽中汽車大獎，但限每家前一萬名至一萬三千名，錯過可惜。另外，各地區國稅局也有網路申報抽獎活動，最高獎金五萬元，全國共有八千八百多個中獎機會。

官員提醒，行動支付可綁金融卡或信用卡，「掃」的時候要看清楚，若以金融卡繳稅就是立即扣款，用信用卡繳稅才能享受延遲繳稅的好處。

另外，官員提醒，可退稅的民眾也一定要早繳稅才能早退稅。五月一日至六月一日採用「網路申報」或稅額試算採「線上登錄」、「電話語音」回復確認稅額試算內容及五月十一日以前向戶籍所在地稽徵機關以二維條碼、人工申報及稅額試算書面回復確認的退稅案件，將於六月卅日退稅。

如於六月二日至六月卅日以「網路申報」或「線上登錄」、「電話語音」回復確認稅額試算內容的退稅案件，將於七月卅一日退稅；其餘申報為退稅案件則於九月卅日退稅。