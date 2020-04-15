搶高端客 銀行報稅前出招

聯合晚報 / 記者仝澤蓉／台北報導
高消費力客群一直是許多發卡行積極爭取的對象，中信、玉山、華南及兆豐都有發行頂級卡搶攻市占率。 圖／聯合報系資料照片
高消費力客群一直是許多發卡行積極爭取的對象，中信、玉山、華南及兆豐都有發行頂級卡搶攻市占率。 圖／聯合報系資料照片

銀行鎖定高端客群再出招，兆豐銀行宣布將把「綜所稅」納入該行世界卡首刷禮的加碼範圍，卡友只要在5月底前首次辦卡刷滿額，可享原本1000元的新卡禮外，繳納綜所稅還可另外再享1%現金回饋。

頂級卡比較。資料來源／採訪整理 製表／仝澤蓉
頂級卡比較。資料來源／採訪整理 製表／仝澤蓉

高消費力客群一直是許多發卡行積極爭取的對象，現行市面上包括中信、玉山、華南及兆豐都有發行頂級卡搶攻市占率，其中兆豐銀行自去年12月起推出全新的「世界卡」以來，成功吸引許多高收入族群申辦，福利除美福大飯店用餐85折，肌膚之鑰及Sisley等頂級專櫃化妝品生日禮，每年最高六次免費機接與六次機場貴賓室免費使用等諸多高規格禮遇外，最為客戶津津樂道的便是終身有效的紅利點數。

終身紅利回饋 每消費25元享1點

有別於其他行庫平均二年就到期的紅利回饋，兆豐世界卡國內消費每25元可享1點 ，終身紅利回饋（國外消費則為1.5％現金回饋無上限），所獲得的點數不僅可兌換多種精品好禮，還能以3600點兌換高鐵升等商務車廂，據銀行端表示，低點數兌換高鐵商務艙升等的福利，相當受到高端持卡人青睞。

趕在5月報稅季節來臨前，兆豐加碼將綜所稅納入世界卡回饋範圍，甚至祭出1%現金回饋，上限2000元；其他銀行刷卡繳稅回饋方案，預計在本周或下周會陸續出爐 。

首刷滿6萬元 獲1000元好禮

不過要拿到兆豐世界卡首刷禮1000元，必須當月消費刷卡金額滿6萬元；至於繳稅1%的現金回饋上限2000元，對金字塔頂端族群不算困難，假設繳稅金額達20萬元，5月報稅季刷卡繳稅就現賺2000元。

銀行主管私下表示，畢竟刷卡繳稅對發卡行並無任何實質手續費收入，倘若再給回饋等於銀行自行倒貼，尤其世界卡屬於高端客群，繳稅金額自然不容小覷，兆豐銀行此次優惠殺很大，同業壓力確實不小，但不諱言對含金量高的客群將是一大利多；此舉，應該也是兆豐趁著報稅這一波，希望再衝刺一些高端的信用卡客戶。

至於其他銀行吸引高端嬌客的首刷禮，玉山銀行世界卡提供玉山帳戶自扣及綁玉山Wallet任刷一筆，刷卡金1888元；第一銀行GLORY+世界卡好禮二選一，刷滿6萬元送紅利6萬點或行李箱擇一，另外新卡滿額禮，六個月累積達40萬元，還可享有刷卡金1萬元。

報稅 兆豐銀 信用卡

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