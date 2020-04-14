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報稅季將至 健保費列舉扣除不受2.4萬上限

中央社 / 台北14日電

報稅季將到來，健保署今天提醒，民眾申報個人綜所稅時若採列舉扣除額，108年度健保費、補充保費可全額扣除，不受保險費扣除額上限2.4萬元限制，且有多種查詢方式供民眾選擇。

衛生福利部中央健康保險署上午發布新聞稿宣布此事，健保署財務組科長張菊枝表示，民眾在申報綜合所得稅時，若採列舉扣除額方式計算，一般保險及商業保險均有新台幣2萬4000元的保險費扣除額上限限制。

張菊枝指出，納稅義務人本人、配偶和申報受扶養直系親屬每人全年所繳的健保費，全部都可列舉扣除，不受2萬4000元上限。

不過，不少民眾對於如何查詢健保費繳費金額仍霧煞煞，張菊枝說，民眾除了可向投保的公司（行號）或所屬職業工會（漁會、農會或水利會）查詢，也有另外4種方式可查詢。

張菊枝指出，民眾可至健保署官網，點選「網路櫃檯」、「承保網路櫃檯」、「一般民眾」、「個人健保資料網路服務作業」，使用自然人憑證或完成註冊的健保卡就可查詢或下載資料。

習慣臨櫃辦理的民眾可攜帶個人身分證正本，到加保的鄉（鎮、市、區）公所、或前往健保署各分區業務組或聯絡辦公室查詢；若不想跑這麼遠，也能就近在便利超商的多媒體資訊工作站，使用自然人憑證查詢或下載。

此外，民眾在5月申報綜合所得稅期間，可使用自然人憑證或已完成註冊的健保卡，透過綜合所得稅電子結算申報軟體，或可至各區國稅局所屬分局、稽徵所臨櫃據點，查詢健保費繳納資料，就可進行網路報稅。

張菊枝說，民眾若對查詢方式有疑問，可撥打健保署免付費諮詢專線0800-030-598，或以手機撥打（02）4128-678洽詢。

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