報稅代理人遭隔離 適用延繳

政府針對受新冠肺炎疫情影響的民眾及企業，祭出各類稅捐緩繳措施。除了納稅義務人本身適用外，高雄國稅局提醒，像會計師、記帳士等企業委任的報稅代理人，如果申報期間不幸遭到隔離、檢疫，同樣可適用緩繳措施。

官員表示，記帳業者等受委任辦理申報營利事業所得稅時，如果不慎接觸到新冠肺炎確診者，被通知必須在法定申報繳納期間接受居家隔離、居家檢疫，相關營所稅可以符合延期申報規定。

官員表示，一般營利事業以及教育、文化、公益、慈善等機關或團體，常常需要委任會計師、記帳士等報稅代理人協助辦理營所稅申報，但是今年營所稅申報期間面臨疫情大敵，如果營利事業代理人或是受委任人士，剛好在申報期間接受隔離治療、居家或集中隔離、檢疫，今年的申報繳納期限可以延長到6月30日。