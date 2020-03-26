趁盤勢低檔贈股子女 可節稅

新冠肺炎疫情大幅影響近期股市表現，資誠聯合會計師事務所昨（25）日表示，對於有意傳承的高資產族群而言，這個時機正是節稅的好時機，可考慮將名下股票移轉給子女，因為目前股市普遍在低檔，股票贈與依收盤價計算，目前可省下較多的贈與稅。

資誠會計師洪連盛表示，如果贈與的是上巿及上櫃股票，股票課稅是依據當日收盤價計算；興櫃股票則以當日加權平均成交價計算，因此當股市行情低迷，股價相對較低時，都是贈與給子女的好時機。

洪連盛提醒，贈與人欲辦理上巿、櫃公司股票的贈與時，要留意相關規定，不論贈與面額有沒有超過贈與稅年度免稅額220萬元，上市、櫃股票移轉登記時，都必須提出贈與稅免稅或完稅證明書。

洪連盛表示，就移轉程序上而言，投資人皆應先向國稅局辦理股票贈與申報，取得相關文件後，才能向證券公司辦理移轉。