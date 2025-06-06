經部稱台中能源缺口最大 黃健豪嗆：科技業最不滿非核家園

針對日前立法院決議2028無煤中火後，經濟部於昨日發出新聞稿，指稱台中市用電需求六都最高，有能源缺口，恐影響高科技產業進駐意願。國民黨立委黃健豪反問經濟部，科技業對能源缺口最不滿的地方應是「非核家園」，關閉三個核電廠的時候，經濟部都沒擔心過能源缺口，關閉幾個燃煤機組就有能源缺口，請問到底缺還是不缺能源？

黃健豪表示，經濟部可能忘記幾個事實。首先，黃仁勳剛宣布NVIDIA在台北市設總部，台北市沒有電廠，能源自給率2%。其次，科技重鎮的新竹縣市，能源自給率11%。第三，台中市能源自給率87%。還有，全台灣能源自給率前三名的三個縣是苗栗縣353%、花蓮縣347%、雲林縣290%。按照經濟部的邏輯，什麼時候要規畫把苗栗、花蓮、雲林當做高科技產業進駐的主力？

黃健豪重申，請經濟部不要逃避他之前提出的質疑，經濟部應說明清楚，由他們製作的全國電力資源供需報告，裡面提出的2028年要上線運作的天然氣發電容量，淨增加5620MW，比整個台中燃煤機組的5500MW還多，難道是欺騙國人的假資料嗎？按照經濟部規劃，未來除了要新增6部燃氣機組，每一部機組可達到1300MW， 6部就是7800MW ，但居然還要保留6部燃煤機組，台中電廠越減越肥成為超大型火力電廠，這正是所有台中市民無法接受的。

黃健豪指出，經濟部昨日發出該新聞稿，用高科技產業進駐的幌子來威脅台中市民，蒼白無力，民眾無法接受。不如好好想清楚，如何做實事完成2028無煤中火，才真正能獲得國人的認同。