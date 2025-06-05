影響高科技進駐？2028無煤中火 中科：台積設廠不變

立法院三日通過「二○二八無煤中火」公決案，經濟部昨表示，恐影響供電，連帶影響高科技產業進駐台中的意願。台積電正推動攸關先進製程的中科二期建廠案，中科管理局表示，設廠前都已向經濟部申請核准用電，並會在核准範圍內用電，目前設廠事宜均依規畫進行。

經濟部表示，台中市用電需求自二○一九年起，就已高於台中火力發電廠每年發電量，去年用電量是全國第一，電力缺口高達四十五億度是由其他縣市電廠支援。立法院決議台中燃煤機組須於二○二八年全數除役，在現行規畫下一定會對穩定供電造成影響。

不過台中市環保局長陳宏益強調，經濟部去年曾對ＡＩ產業用電需求發布規畫，全台電力都在掌握中，若目前中火燃氣機組工程順利，二○二八無煤中火是可行的。

台中市經濟發展局也說，中火二部燃氣機組與民營中佳電廠，今、明年陸續完工發電，其他縣市的燃氣機組也會陸續上線，足以填補中火燃煤機組的缺口，二○二八無煤中火與經濟發展並不衝突。

經發局表示，中火是全國最大燃煤電廠，供電占燃煤發電百分之廿以上，中部民眾數十年來飽受空汙；核電廠除役後中火燃煤發電量大增，中央應規畫多元的能源調度方案，不該讓台中承擔過多發電責任與汙染風險。

環境部長彭啓明昨表示，目前中火空汙未超標，附近空氣品質也沒有變糟。台中這幾年空氣品質愈來愈好，其中與台電減煤很多有關，不過台中其他汙染源增加不少，空汙改善須多管齊下。