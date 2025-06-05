經濟部稱無煤中火影響投資意願 中市府：環保與經濟不衝突

立法院前天決議通過2028無煤中火，經濟部今天表示，台中用電量六都第一，立院決議不僅影響供電，也會影響高科技產業投資意願。台中市政府回應，中火燃氣機組與民營中佳電廠陸續完工發電，足以填補燃煤缺口，中央應審慎面對地方訴求，兼顧環保與經濟。

經濟部今天發布新聞稿，指出台中2019年起整體用電需求高於台中火力發電廠的發電量，去年發電量全台第一，將近45億度電從其他縣市的發電廠支援；立法院2028無煤中火的決議，恐怕會讓未來高科技產業投資台中的意願受到影響，必須審慎評估。

中市經濟發展局表示，中火2部燃氣機組以及民營的中佳電廠，將於今、明年陸續完工發電，其他縣市的燃氣機組也會陸續上線，足以填補中火燃煤機組的缺口，2028無煤中火與經濟發展並不衝突。