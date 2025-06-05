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中火2028無煤化 馬文君：中部人拒絕用肺發電

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立法院表決通過在野黨「2028年無煤中火」。圖／本報資料照片
立法院表決通過在野黨「2028年無煤中火」。圖／本報資料照片

立法院通過「2028無煤中火」決議案，要求台中電廠汰除燃煤機組、加速轉向燃氣。立委馬文君強調，空氣品質攸關中部人民健康，南投人有拒絕「用肺發電」的基本權利。

馬文君指出，今年5月核三廠停機，台灣正式邁入無核時代，卻看到台電讓中火火力全開、燃煤機組未經許可就啟用，甚至高雄興達除役的燃煤機組也重啟發電。她質疑，民進黨政府口中的非核家園，難道就是狂燒煤、汙染全台？

她說，中火的空汙不只影響台中，更直接飄入南投，許多鄉親飽受PM2.5侵害，長期恐導致呼吸疾病甚至癌症。「我們不反對用電，但我們反對用肺來換電！」她強調，中部人有權呼吸乾淨的空氣。

對於「2028無煤中火」決議案通過，馬文君表示肯定，認為這是社會共識的展現。她指出，台中電廠新建的兩部燃氣機組將於今年與明年分別完工，發電量可大幅取代燃煤機組，技術與條件都已成熟。

馬文君說，只要政府不再拖延，中火全面無煤是做得到的。她呼籲台電立即提出明確減煤時間表，逐年汰除老舊燃煤機組，並將空汙與健康風險納入政策評估。

她也批評台電未顧中部人民健康，不顧機組是否取得許可就強行發電，反映出能源政策的混亂。她強調，不能為了補電就無限上綱，否則非核家園變成燃煤樂園，恐怕將傷害整整一代人。

馬文君 無煤 中火

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