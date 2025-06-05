【重磅快評】台電要恫嚇台中也要先打草稿吧？

立法院會表決通藍白立委「2028年完成無煤中火」提案，台電出言恫嚇，稱中火發電量占14%，若在2028年無煤，國家電力系統可能癱瘓；經濟部更指台中自2019年起用電量已高於發電量，去年更有45億度電力缺口，立法院決議連帶影響未來高科技產業進駐台中的意願。對於台電、經濟部這種恫嚇言詞，桃園市長張善政一定很有感。

立法院前天通過「2028無煤中火」決議案，台電董事長曾文生馬上出言恫嚇，指台電承諾中火只發9部機組，以500萬瓩計算，發電占比將近14%，中火若在2028年無煤，國家電力系統可能面臨癱瘓，要在野黨思考穩定的替代電力來源。

經濟部更直指台中市自2019年起的用電量已高於中火每年發電量，去年更是六都第一，有近45億度電力缺口，得靠其他縣市電廠支援，立法院的決議不僅影響供電，也會連帶影響未來高科技產業進駐台中的投資意願，須再審慎評估。

台電及經濟部的末世論，無非在恫嚇、情勒台中人，要台中人繼續用肺扛起國家不缺電的重責大任，卻經不起事實及數字的檢驗。

根據台電規劃，中火一期燃氣計畫今年將有第一部機組上線，明年第二部機組上線，兩座燃氣機組的發電容量達2600MW，幾近五部燃煤機組的發電容量，曾文生一刀切的說法，彷彿到了2028年就會少了14%的發電量，故意忽略即將貢獻發電的燃氣機組，更別說還有民營中佳電廠燃氣機組明年也可以加入發電行列，發電量有61.1MW，也超過一部燃煤機組。曾文生的說法不是恫嚇，又是為了什麼？

更進一步言，曾文生說中火年發電5000MW，但近年來在台中市府強力要求下，中火逐步推動減煤，目前實際發電量僅約3300MW，明年底中火「煤+氣」的發電量可以提升到3200MW，2028無煤中火豈是達不到的目標？

台電拖延無煤中火的時程，找盡了各種理由，其中以經濟部指2028無煤中火可能影響台中招商最為可笑。經濟部發布新聞稿指出，台中市自2019年用電需求已高於台中電廠發電量，去年電力缺口近45億度，立法院的決議不僅影響供電，也會連帶影響未來高科技產業進駐台中的投資意願。

如果這種說法成立，桃園市長張善政可能要第一個舉手反對，因為桃園市早已是全台的發電大市，電力自給率近140％，還有餘力供應外縣市，中央也沒有特別眷顧桃園市。去年輝達執行長黃仁勳宣布要在台灣設資料中心，台電還說桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心的設廠用電需求，對桃園市公平嗎？

過去台中電廠長期燒煤發電，如今全力進行以氣轉煤，即使2028無煤中火，發電貢獻佔比也未稍減，6部燃氣機組完工後，總裝置容量高達8100MW，甚至是目前燃煤機組裝置容量的1.5倍，不僅自給自足，還能和桃園市一樣支援外縣市，台電又有什麼資格說中火轉型會影響未來高科技產業進駐投資意願？

更甚者，台電及經濟部一直強調台中市的用電量及發電量如何如何，但台灣就這麼小，電網建設卻常常不堪 一擊，花費數千億的強韌電網抵不過一松鼠，台電及經濟部捨此不談，就差沒有說供電也分顏色，一心只想情勒、恐嚇，但事先總要先打打草稿吧！