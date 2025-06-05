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台中用電量全國第一 經濟部嗆：45億度缺口還得靠別人

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
立法院通過2028中火無煤決議，經濟部開嗆台中市，去年用電缺口45億度，得靠別縣市支援。圖／取自台電網站
立法院通過2028中火無煤決議，經濟部開嗆台中市，去年用電缺口45億度，得靠別縣市支援。圖／取自台電網站

立法院3日通過2028年中火無煤決議，台電董事長曾文生說，全國將面臨電力系統癱瘓，經濟部今日進一步表示，台中市用電需求自2019年起已高於台中火力發電廠每年發電量，2024年用電量已是全國第一，電力缺口高達45億度是由其他縣市電廠支援。

針對立法院通過2028無煤中火決議，台中市長盧秀燕表示，中南部都在用肺發電，怒嗆中央無能，並主張回到過去雞尾酒式的能源結構。

經濟部回應2028中火無煤決議指出，政府電力供需已詳實評估AI、半導體等產業趨勢及運具電動化目標所新增用電，並對應規劃各項電源開發計畫來確保穩定供電，立法院決議台中燃煤機組須提前6年於2028年全數除役，在現行規劃下一定會對穩定供電造成影響。

經濟部強調，政府仍會持續推動能源轉型，朝減碳、降空污方向推動，特別是擴大推動太陽光電、離岸風電、地熱及小水力等無碳再生能源，以及布局氫/氨能等新興能源技術、推動火力機組加裝碳捕捉設施，以達成2050淨零轉型的目標。

經濟部 立法院

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