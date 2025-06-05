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2028無煤中火決議 經部：影響高科技投資台中意願

中央社／ 台北5日電

立法院會3日決議完成2028無煤中火，經濟部表示，台中市自2019年起整體用電需求已高於台中電廠每年發電量，2024年台中市用電量更是六都第一，有近45億度的電力缺口是由其他縣市電廠支援，立法院的決議不僅影響供電，也會連帶影響未來高科技產業進駐台中的投資意願，須再審慎評估。

經濟部今天發布新聞稿表示，國家能源政策規劃須兼顧能源供應、經濟發展及減污減碳，現正推動以無碳再生能源為主軸，搭配以低碳天然氣取代燃煤的能源轉型政策，可確保供電穩定同時減碳降空污

經濟部指出，「以氣代煤」是政府一直以來持續在做的事，政府除不再設置任何燃煤機組，燃煤機組將改建為燃氣機組、以及於空品不良時燃煤機組配合降載等措施以減少燃煤及空污。

燃煤發電占比方面，經濟部表示，已經從2016年的45.9%降至2024年的39.2%。此外，考量天然氣具備低碳與可配合再生能源調度的優點，以天然氣作為能源轉型過程中的橋接能源，推動「以氣代煤」來優化火力發電結構，燃氣發電占比從2016年31.5%提高至2024年42.4%。

在持續推動能源轉型政策下，經濟部指出，不論在減碳或降空污方面都有明顯的成效，在減碳方面，電力排碳係數從2016年的0.554 kgCO2e （二氧化碳當量），大幅下降至2024年的0.474 kgCO2e。

在降空污方面，台電火力電廠空污排放，從2016年的10.7萬公噸，降至2024年的3.4萬公噸，空污排放降幅約7成。同時，台中火力電廠2024年用煤量1208萬噸，創下歷史新低，較2014年國民黨執政時期歷史高點1839萬噸，大減逾600萬噸，顯見政策方向是正確的。

針對立法院通過2028中火無煤決議，經濟部重申，政府電力供需已詳實評估AI、半導體等產業趨勢及運具電動化目標所新增用電，並對應規劃各項電源開發計畫來確保穩定供電；這次立法院決議台中燃煤機組須提前6年於2028年全數除役，在現行規劃下一定會對穩定供電造成影響。

經濟部強調，政府仍會持續推動能源轉型，朝減碳、降空污方向推動，特別是擴大推動太陽光電、離岸風電、地熱及小水力等無碳再生能源，以及布局氫能氨能等新興能源技術、推動火力機組加裝碳捕捉設施，以達成2050淨零轉型的目標。

經濟部 空污

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