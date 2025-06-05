聽新聞
0:00 / 0:00

綠委反對無煤中火 盧秀燕：不該成門神

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅黃寅／台中報導
立法院前天表決通過在野黨「2028年無煤中火」決議。記者黃仲裕／攝影
立法院前天表決通過在野黨「2028年無煤中火」決議。記者黃仲裕／攝影

立法院會前天表決通過「2028無煤中火」決議，台中市6藍營議員點名台中綠委投反對票，是拿老百姓吸空汙換神主牌；市長盧秀燕說，民選政治人物應為民發聲，不該成為錯誤政策的門神，哪些人背叛人民，民眾心裡都有數。

國民黨台中市議員黃馨慧說，看到立院通過2028無煤中火決議，很感謝中央民代有在關心台中，但仍有50名立委投反對票，她點名台中綠委何欣純、蔡其昌、王義川等人，不僅不敢投同意票，還出言不遜，讓人質疑到底是哪裡選出來的立委？

盧秀燕說，台中市府與中央都同意，中火增2部燃氣機組，要拆除2部燃煤機組，燃氣機組功率1部抵3部燃煤機組，這幾年其他城市的發電廠也增加燃氣機組，照理說應該很夠用，不曉得為何中火還要「火力全開」，足見能源政策的確有問題。

「國家能源政策要調整，政治人物的態度也很重要。」盧秀燕表示，尤其是民選政治人物，要勇敢站在人民身邊，不要替做錯事的政府或執政黨護航、當門神，哪些人保護人民、哪些人背叛人民，相信民眾心裡有數。

面對「2028年無煤中火」決議，中興大學環工系教授莊秉潔認為，台中10年來有9年用電都正成長，為遵守立院決議，請台電每年減供台中電力83億度。莊認為，如果寧願限電，也不願啟動備用的煤電，甚至修法強迫煤電無配套退場，就應由缺電最大的台南、新竹、台北、台中及新北率先分區限電，「地方政府也應扛起能源轉型角色，台電不需要硬扛所有供電責任」。

逢甲大學環工系退休教授梁正中認為，2028年無煤中火的難度很高，雖然台電在中火新增的燃氣機組發電量，看似可以替代目前中火的燃煤發電，但不能樂觀，像台積電設廠等工業用電和民生用量仍持續增加，難說電會夠用。現在天氣還不是最熱，用電就已出現吃緊，到了七、八月酷熱時，供電會更緊張。

延伸閱讀

3嗆「用肺發電」 盧秀燕6年任內用電量全國第1惹議

被追問是否支持核電 盧秀燕：主張採雞尾酒式

2028無煤中火電力恐癱瘓？盧秀燕打臉：3燃氣抵10燃煤

中市議員追問是否支持核能發電？ 盧秀燕：支持雞尾酒式發電組成

相關新聞

綠委反對無煤中火 盧秀燕：不該成門神

立法院會前天表決通過「2028無煤中火」決議，台中市6藍營議員點名台中綠委投反對票，是拿老百姓吸空汙換神主牌；市長盧秀燕...

連說3次用肺發電 盧秀燕批中央

藍白立委合作通過「2028年無煤中火」決議，台中市長盧秀燕昨在議會答詢時，代表中部700萬人致謝；提及環境部長彭啓明要大...

卓揆：中火將留6燃煤機組備用 要求台電2032年重新檢討

行政院長卓榮泰4日指出，核三廠二號機是否重啟須耗時2至5年安全檢查，政府的責任是確保供電充裕今年與明年會有2部燃氣機組上...

3嗆「用肺發電」 盧秀燕6年任內用電量全國第1惹議

立院昨通過2028無煤中火，台中市長盧秀燕今答詢時，連說3次「用肺發電」，怒嗆中央無能。根據台電官網，台中電廠（中火）發...

承諾以氣換煤 卓榮泰要中火評估減少備用燃煤機組

立法院通過2028年無煤中火決議，行政院長卓榮泰今天接見永續行銷聯盟時指出，台中火力發電廠2026年前會有新的燃氣機組進...

2028無煤中火電力恐癱瘓？盧秀燕打臉：3燃氣抵10燃煤

立院通過「2028年無煤中火」，台電董事長曾文生憂，2028年國家電力系統恐面臨癱瘓。台中市長盧秀燕今答詢駁斥表示，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。