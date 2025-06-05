綠委反對無煤中火 盧秀燕：不該成門神

立法院會前天表決通過「2028無煤中火」決議，台中市6藍營議員點名台中綠委投反對票，是拿老百姓吸空汙換神主牌；市長盧秀燕說，民選政治人物應為民發聲，不該成為錯誤政策的門神，哪些人背叛人民，民眾心裡都有數。

國民黨台中市議員黃馨慧說，看到立院通過2028無煤中火決議，很感謝中央民代有在關心台中，但仍有50名立委投反對票，她點名台中綠委何欣純、蔡其昌、王義川等人，不僅不敢投同意票，還出言不遜，讓人質疑到底是哪裡選出來的立委？

盧秀燕說，台中市府與中央都同意，中火增2部燃氣機組，要拆除2部燃煤機組，燃氣機組功率1部抵3部燃煤機組，這幾年其他城市的發電廠也增加燃氣機組，照理說應該很夠用，不曉得為何中火還要「火力全開」，足見能源政策的確有問題。

「國家能源政策要調整，政治人物的態度也很重要。」盧秀燕表示，尤其是民選政治人物，要勇敢站在人民身邊，不要替做錯事的政府或執政黨護航、當門神，哪些人保護人民、哪些人背叛人民，相信民眾心裡有數。

面對「2028年無煤中火」決議，中興大學環工系教授莊秉潔認為，台中10年來有9年用電都正成長，為遵守立院決議，請台電每年減供台中電力83億度。莊認為，如果寧願限電，也不願啟動備用的煤電，甚至修法強迫煤電無配套退場，就應由缺電最大的台南、新竹、台北、台中及新北率先分區限電，「地方政府也應扛起能源轉型角色，台電不需要硬扛所有供電責任」。

逢甲大學環工系退休教授梁正中認為，2028年無煤中火的難度很高，雖然台電在中火新增的燃氣機組發電量，看似可以替代目前中火的燃煤發電，但不能樂觀，像台積電設廠等工業用電和民生用量仍持續增加，難說電會夠用。現在天氣還不是最熱，用電就已出現吃緊，到了七、八月酷熱時，供電會更緊張。