卓揆：中火將留6燃煤機組備用 要求台電2032年重新檢討

行政院長卓榮泰4日指出，核三廠二號機是否重啟須耗時2至5年安全檢查，政府的責任是確保供電充裕今年與明年會有2部燃氣機組上來，2034年將把燃煤機組全換成燃氣機組，只留6部燃煤機組緊急備用，但已要求台電2032年重新檢討，數量也可以更少，讓市民更安心。

卓榮泰今日接見「永續行銷聯盟」一行並致詞指出，台灣從5月19日起沒有核能發電，雖然核子反應器設施管制法部分條文修正案通過，未來可以經過安全檢查程序考慮啟動核電廠，但快則2到3年、慢則5年，政府責任是核三廠2號機除役後，發電量能否充裕供應。

卓榮泰表示，現在台灣現在進入沒有核能的國家，雖然《核管法》規定可經安全檢查程序，考慮要不要啟動，但這是很多年後的事情，短則2至3年，慢則需要5年。如果整體安全檢查程序沒有問題，是可以考慮要不要重啟，但若安全檢查程序有問題，或者設備更新無法完成，那更是無法預期的時候。

卓榮泰強調，政府的責任是，核三廠二號機除役後所減下來的發電量，能不能有充裕的供應，讓未來幾年安全無虞。4日他剛跟台電主管們重新核算，了解核三廠二號機除役後減損的3％發電量，可以從未來在桃園的大潭一號機、興達一號機新機組來補過來，預計6月份便可以補上來。

卓榮泰說，接下來幾年還有很多新機組進場，包括近期討論的台中火力發電場，今年與明年有2部燃氣機組上來，後續就會開始拆除燃煤機組，以燃氣取代燃煤。但機組並非一拆就馬上不見，像煙囪等構造還要有高手才拆得掉，因此民眾看到可能覺得沒動作，其實是準備要拆，讓台中火力發電廠從今年開始有燃氣機組，一直到2034全數換成燃氣機組，後續只會保留6部燃煤機組緊急備用，且會受時間控制，沒必要絕對不會啟用。但現在已要求台電2032年還要重新檢討，是否真的需要保留6部，也可以保留更少，讓市民更安心。

卓榮泰強調，賴總統推動的二次能源轉型，包括發展綠能、深度節能、科技儲能與電網韌性安全加強等，如果能這樣做，台灣可以從過去煤比較多的火力發電廠，進入以燃氣機組為主的火力發電廠，再發展更多的多元綠能，以達到「減碳先行、目標淨零」的目標。