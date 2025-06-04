3嗆「用肺發電」 盧秀燕6年任內用電量全國第1惹議

立院昨通過2028無煤中火，台中市長盧秀燕今答詢時，連說3次「用肺發電」，怒嗆中央無能。根據台電官網，台中電廠（中火）發電不足台中用，盧秀燕上任六年以來，從2019年至2024年，台中用電量都居全國第一，引發熱議。台中市環保局說，中火供應外縣市電力超過30年，近年台電因應能源轉型，發電量才變少。

根據台電官網，盧秀燕2018年底就任市長，從2019年至2024年，台中市每年的年度售電量都居全國第一名，以去年為例，合計售電量為341.81億度，排名全國第一，其中又以工業用電占六成最高，其次是住宅用店，約占二成。

台電指出，盧秀燕2018年底上任以來，台中市隨著發展用電成長，如2024年台中用電量近350億度，較2019年成長11%，名列6都第一，台中電廠也從2019年起，發電量已不足以供應台中用電，需外縣市支援，台電為確保滿足台中用電，因而推動台中電廠新燃氣機組更新計畫，新1號燃氣機機預計今年底正式加入供電行列。