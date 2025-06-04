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承諾以氣換煤 卓榮泰要中火評估減少備用燃煤機組

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰接見永續行銷聯盟。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰接見永續行銷聯盟。圖／行政院提供

立法院通過2028年無煤中火決議，行政院長卓榮泰今天接見永續行銷聯盟時指出，台中火力發電廠2026年前會有新的燃氣機組進駐，並開始拆除燃煤機組，只保留6部備用，他會要求台電盤點是否還能再減少燃煤機組保留數量。

另針對重啟核電議題，卓榮泰則強調，依「核管法」規定，須經安全檢查程序，快則2到3年、慢則5年，若整體安全檢查程序沒有問題，才可以考慮要不要重啟。

核三廠上月除役，台灣正式邁向非核家園，台中火力發電廠、高雄興達發電廠燃煤機組發動支援，立法院近日通過2028無煤中火決議，要求不該「用肺發電」。

卓榮泰今天接見永續行銷聯盟時指出，核管法修正後是否要重啟核電，須經過安全檢查程序，短則2至3年，慢則要5年，如果沒有問題，才可以討論要不要重啟，但都是很多年的事情，且要視安全檢查、設備更新是否有問題，都唔都無法預期。

針對核三廠二號機除役後減損的3％發電量，卓榮泰說，未來可從桃園大潭1號機、興達電廠1號新機組補上，預計6月可以補220萬瓩，下半年還會有新的燃氣機組加入發電，今年內可補上480萬瓩。

卓榮泰續指，中火今起連兩年會有燃氣機組補上，之後會開始拆除燃煤機組，預計2034年全部換成燃氣機組，只會保留6部緊急備用燃煤機組，政院也要求台電於2032年前重新檢討，是否有需要保留，或保留更少。

卓榮泰談及，政府以燃氣取代燃煤，加上發展多元綠能，將可達成減碳先行的淨零目標。他說，台中火力發電廠空汙排放已下降7成，但為讓民眾安心，還要持續下降。

火力發電廠 卓榮泰 中火

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