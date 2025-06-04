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2028無煤中火電力恐癱瘓？盧秀燕打臉：3燃氣抵10燃煤

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕。記者陳敬丰／攝影

立院通過「2028年無煤中火」，台電董事長曾文生憂，2028年國家電力系統恐面臨癱瘓。台中市長盧秀燕今答詢駁斥表示，未來2年台中將新增3部燃氣機組，可抵10部燃煤機組，加上綠電逐年增加，電力應該很足夠，不懂為什麼還要火力全開。

曾文生對於立院通過「2028年無煤中火」表示，中火目前有10部燃煤機組，夏季發電9部機組，全國占比近14%，以目前台灣的電力系統來看，台中火力發電廠要無煤非常困難。若2028年中火無煤，一定會讓國家的電力系統恐面臨癱瘓。

今天台中市議會總質詢時，國民黨議員黃馨慧追問盧秀燕看法。盧秀燕說，中火推動以氣換煤多年，今年底一部燃氣機組將運轉，民營的中佳電廠也在蓋燃氣機組，預定明年下半年完工、與台電併網，加上中火第二部燃氣機組，明年完工啟用，3部燃氣可抵10部燃煤，而且不只台中，其他電廠也在增建燃氣機組，照理說應該很足夠，不懂為什麼現在還要火力全開。

環保局長陳宏益說明，中火10部燃煤機組最高裝置容量為5500MW（百萬瓩），這幾年推動減煤後，實際發電量約3300MW；未來2年，包括中火燃氣一期兩部機組，加上民營中佳電廠在2027年進入商轉，屆時天然氣發電即可達3250MW，更別說未來通霄、大潭、大林，都新建燃氣機組。市府願意協助台電在用電充裕的前提下，盡量減少使用老舊的亞臨界燃煤電廠。

陳宏益指出，根據經濟部發布的「2024到2033全國電力供需規劃報告」，今年起連續5年，全國燃氣火力發電將依序淨增1660、1110、600、5620、2880MW，截至2028年，共增加8990MW，遠大於中火老舊燃煤機組的5500MW，這些還不包含綠電。相信在全國不缺電情形下，老舊的中火燃煤機組，可望逐年減煤減汙，今年起設定減煤量，達到「2028無煤中火」的目標。

立院藍白合作通過2028無煤中火，國民黨台中市議員黃馨慧說，民代就是要替民眾健康把關。圖／黃馨慧提供
立院藍白合作通過2028無煤中火，國民黨台中市議員黃馨慧說，民代就是要替民眾健康把關。圖／黃馨慧提供

盧秀燕 台電 中火

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