2028無煤中火電力恐癱瘓？盧秀燕打臉：3燃氣抵10燃煤
立院通過「2028年無煤中火」，台電董事長曾文生憂，2028年國家電力系統恐面臨癱瘓。台中市長盧秀燕今答詢駁斥表示，未來2年台中將新增3部燃氣機組，可抵10部燃煤機組，加上綠電逐年增加，電力應該很足夠，不懂為什麼還要火力全開。
曾文生對於立院通過「2028年無煤中火」表示，中火目前有10部燃煤機組，夏季發電9部機組，全國占比近14%，以目前台灣的電力系統來看，台中火力發電廠要無煤非常困難。若2028年中火無煤，一定會讓國家的電力系統恐面臨癱瘓。
今天台中市議會總質詢時，國民黨議員黃馨慧追問盧秀燕看法。盧秀燕說，中火推動以氣換煤多年，今年底一部燃氣機組將運轉，民營的中佳電廠也在蓋燃氣機組，預定明年下半年完工、與台電併網，加上中火第二部燃氣機組，明年完工啟用，3部燃氣可抵10部燃煤，而且不只台中，其他電廠也在增建燃氣機組，照理說應該很足夠，不懂為什麼現在還要火力全開。
環保局長陳宏益說明，中火10部燃煤機組最高裝置容量為5500MW（百萬瓩），這幾年推動減煤後，實際發電量約3300MW；未來2年，包括中火燃氣一期兩部機組，加上民營中佳電廠在2027年進入商轉，屆時天然氣發電即可達3250MW，更別說未來通霄、大潭、大林，都新建燃氣機組。市府願意協助台電在用電充裕的前提下，盡量減少使用老舊的亞臨界燃煤電廠。
陳宏益指出，根據經濟部發布的「2024到2033全國電力供需規劃報告」，今年起連續5年，全國燃氣火力發電將依序淨增1660、1110、600、5620、2880MW，截至2028年，共增加8990MW，遠大於中火老舊燃煤機組的5500MW，這些還不包含綠電。相信在全國不缺電情形下，老舊的中火燃煤機組，可望逐年減煤減汙，今年起設定減煤量，達到「2028無煤中火」的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言