2028無煤中火電力恐癱瘓？盧秀燕打臉：3燃氣抵10燃煤

立院通過「2028年無煤中火」，台電董事長曾文生憂，2028年國家電力系統恐面臨癱瘓。台中市長盧秀燕今答詢駁斥表示，未來2年台中將新增3部燃氣機組，可抵10部燃煤機組，加上綠電逐年增加，電力應該很足夠，不懂為什麼還要火力全開。

曾文生對於立院通過「2028年無煤中火」表示，中火目前有10部燃煤機組，夏季發電9部機組，全國占比近14%，以目前台灣的電力系統來看，台中火力發電廠要無煤非常困難。若2028年中火無煤，一定會讓國家的電力系統恐面臨癱瘓。

今天台中市議會總質詢時，國民黨議員黃馨慧追問盧秀燕看法。盧秀燕說，中火推動以氣換煤多年，今年底一部燃氣機組將運轉，民營的中佳電廠也在蓋燃氣機組，預定明年下半年完工、與台電併網，加上中火第二部燃氣機組，明年完工啟用，3部燃氣可抵10部燃煤，而且不只台中，其他電廠也在增建燃氣機組，照理說應該很足夠，不懂為什麼現在還要火力全開。

環保局長陳宏益說明，中火10部燃煤機組最高裝置容量為5500MW（百萬瓩），這幾年推動減煤後，實際發電量約3300MW；未來2年，包括中火燃氣一期兩部機組，加上民營中佳電廠在2027年進入商轉，屆時天然氣發電即可達3250MW，更別說未來通霄、大潭、大林，都新建燃氣機組。市府願意協助台電在用電充裕的前提下，盡量減少使用老舊的亞臨界燃煤電廠。