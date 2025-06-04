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2028要中火無煤？ 環保學者分析變數悲觀嘆難度很高

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
對於立法院通過2028中火無煤決議，環保學者、逢甲大學環境工程與科學系退休教授梁正中今表示，因為工業和民生用電都不斷成長，還有一些難以預估的變數，要做到困難度很高。圖／取自台電網站
對於立法院通過2028中火無煤決議，環保學者、逢甲大學環境工程與科學系退休教授梁正中今表示，因為工業和民生用電都不斷成長，還有一些難以預估的變數，要做到困難度很高。圖／取自台電網站

立法院通過2028中火無煤決議，環保學者、逢甲大學環境工程與科學系退休教授梁正中今表示，因工業和民生用電都不斷成長，還有一些難以預估的變數，要做到困難度很高，他持「悲觀」看法。

梁正中說，雖然台電在中火新增的燃氣機組發電量看似可以替代目前中火的燃煤發電，但不能這麼樂觀，像台積電設廠等工業用電和民生用量仍在持續增加，還難說會夠用。

他說，今年上半年的雨水多，水利發電能協助供電，若遇到雨水少，供電也會吃緊，還有一些難以預測的變數，都不能忽視。現在天氣還不是最熱的時候，用電都已吃緊，若到了七、八月天氣酷熱時，用電會更多，供電更緊張。

梁正中說，較為安全的備轉容量應該有15%至20%，但最近經常在10%以下，加上要新建電廠沒有那麼容易，若說要在2028做到中火無煤，他持「悲觀」看法。

台電 中火

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