2028無媒中火決議通過 柯志恩問：高雄呢？

立法院昨天表決通過2028年無煤中火決議，台中市府也宣示依法處分施鐵腕決心，對此，立委柯志恩今天有感而發說，高雄卻對台電啟動興達、大林機組發電，處處包容、輕輕放下，也沒開罰，逼著南部居民「用肺發電」，她質問市長陳其邁，這就是高雄的淨零轉型做法嗎？

柯志恩臉書提到，台灣從517成為非核家園以來，火力發電卻成了無法擺脫的夢魘，不知道呼吸的每一口空氣，裡面含有多少的PM2.5，尤其醫生還警告晚上在外跑步運動會狂吸PM2.5。

柯志恩表示，台中火力電廠5部燃煤機組遭踢爆，沒操作許可證卻還在發電，去年9月已到期興達電廠3、4號燃煤機組也偷偷啟用，還有大林電廠已除役5號機組，也都上場救援發電。

她批評，民進黨為了膜拜自己的神主牌，卻逼著中南部的民眾，必須吸更多火力發電帶來的髒空氣，中南部「用肺發電」成為現在進行式，

柯表示，近日高雄市議會三讀通過碳預算，為城市設下溫室氣體排放上限，陳其邁一邊主張加速淨零轉型，一方面卻又對台電處處包容，沒對缺乏操作許可就發電的興達3、4號燃煤機組開罰，這就是高雄的淨零轉型做法嗎？

除了火力發電汙染環境，高雄大樹區51公頃山林，近期也因為開發光電，整個山林被開發商整片剷平，居民憂心山坡水土保持被破壞，颱風和雨季可能引發土石流、洪水，造成生命財產危害。